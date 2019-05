Über die letzten Jahre hinweg habe der Euro die nationalen Währungen von 19 der 28 EU-Mitgliedstaaten abgelöst. Er habe den innereuropäischen Handel gefördert, indem er das Währungsrisiko ausgeschlossen habe, und habe damit die Länder der Eurozone in Kombination mit einem gemeinsamen Arbeits- und Binnenmarkt näher zusammengebracht. Dies habe den Wettbewerb gefördert und zu einer effizienteren Ressourcennutzung geführt. Weiterhin habe er die Schaffung eines gemeinsamen Finanzmarktes unterstützt, obwohl das europäische Bankensystem immer noch weniger integriert sei als erwartet. Global habe der Euro ebenfalls punkten können, denn er habe ausländischen Investoren den Marktzugang erleichtert und ausländische Direktinvestitionen attraktiver gemacht. Soweit so gut.



Eine Einheitswährung sei allerdings kein Allheilmittel, schon gar nicht für grundlegende strukturelle Probleme, wie beispielsweise einen ineffizienten Arbeitsmarkt oder öffentlichen Dienst. Ebenso könne die Währung fehlende institutionelle Rahmenbedingungen wie eine gemeinsame Fiskalpolitik oder Einwanderungspolitik natürlich nicht ausgleichen. Die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Länder der Eurozone unterscheide sich zum Teil erheblich. Mit dem Beitritt zum Euro verliere ein Land jedoch die Möglichkeit über die eigene Währung, diese Unterschiede auszugleichen. Schließlich sei die EZB gezwungen, eine einheitliche Geldpolitik für alle Länder in einer Art Universalstrategie durchzusetzen. Anderseits helfe das Korsett des Euro und EU-Regelwerks vielen Euroländern ihre Schuldzinsen tiefer zu halten, als dies sonst der Fall wäre.



Wie sich die Eurozone entwickelt hätte, wäre der Euro nicht in einer so frühen Phase des europäischen Projekts eingeführt worden, werden wir nie wissen, so Dr. Reto Cueni. Allerdings gebe es mehrere erfolgreiche Beispiele in der Geschichte, wie die Schweiz oder die Vereinigten Staaten von Amerika, die eine Staatenunion gegründet hätten, welche zunächst ohne Einheitswährung ausgekommen sei und diese erst nach anderen vereinheitlichenden Maßnahmen eingeführt habe. So sei es beispielsweise zuerst darum gegangen, mithilfe eines Militärbündnisses eine gemeinsame Grenze aufrechtzuerhalten und damit eine starke gemeinsame Außenpolitik zu definieren.



Die Eurozone (und die EU) sei zum Glück von einer solchen Feuerprobe verschont geblieben. Jedoch sei dadurch auch der erste Anstoß für eine gemeinsame europäische Steuerpolitik ausgeblieben, denn für die Schweiz und die USA habe die Erhebung einer Steuer zur Finanzierung von Militärausgaben jeweils den Anfang einer Steuer auf nationaler Ebene dargestellt. Da in der Eurozone bislang nur die Geldpolitik, nicht aber die Fiskalpolitik gemeinsam geführt werde und die nationalen Parlamente weiterhin die Hoheit über Einnahmen und Ausgaben der Länder besitzen würden, bestehe ein Missverhältnis zwischen nationalen und supra-nationalen Kompetenzen, welche eine voll funktionierende Einheit verhindern würden.



Dieses Missverhältnis sollte mit dem großen EU-Regelwerk (Maastrichter Kriterien, Stabilitäts- und Wachstumspakt) über die Zeit behoben werden, was aber bis heute nicht gelungen sei, wenn man die Fiskalpolitik von Ländern wie Frankreich, Italien oder Belgien betrachte. In diesem Sinne erscheine die Einführung des Euro, insbesondere der Einbezug von höher verschuldeten Ländern wie Italien oder Belgien, als eine voreilige Maßnahme im Rahmen des gemeinsamen europäischen Projekts, deren ökonomische Grundlagen noch zu heterogen gewesen sei, um die Folgen einer Einheitswährung vollständig tragen zu können.



Trotz allem sei ein Auseinanderbrechen der Währungsunion vorerst nicht wahrscheinlich - denke man zum Beispiel an die Tatsache, dass auch die neue italienische Regierung, die aus einer Koalition zweier EU- und euroskeptischer Parteien bestehe, den Euro weiterhin behalten wolle. Dies zeige, dass die Einheitswährung für die Euro-Länder weiterhin von Wert sei oder zumindest, dass eine Abkehr von der Währungsgemeinschaft zu teuer wäre. (16.05.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Monat wurde Notre-Dame de Paris von einem Großfeuer heimgesucht und ist nur knapp der völligen Zerstörung entkommen, denn ihre Struktur hielt - trotz des Einsturzes des Dachstuhls - weitgehend stand, so Dr. Reto Cueni, Senior Economist bei Vontobel Asset Management.Angesichts der bevorstehenden Europawahl stelle sich die Frage, ob die schwer beschädigte Kathedrale symbolisch für den derzeitigen Zustand der Europäischen Union stehen könnte? Denn das Wahlergebnis werde zeigen, wieviel Rückhalt die euroskeptischen Parteien in der europäischen Bevölkerung hätten.Die Europäische Union sehe sich derzeit mit mehreren Herausforderungen konfrontiert. Ihr Mitgliedschaftsgefüge stehe seit Längerem, aufgrund von Großbritanniens Loslösungsbestrebungen, auf wackligen Beinen. Das Schreckensszenario eines vertragslosen Brexit per 12. April sei zwar abgewendet und die Frist bis Ende Oktober verschoben worden. Wie die politische Blockade in Großbritannien überwunden werden könne, sei aber nach wie vor unklar. Ein vertragsloser Brexit sei jedoch eher unwahrscheinlich. Allerdings könnte die bevorstehende Europawahl, an denen Großbritannien nun wohl oder übel teilnehmen müsse, zu größeren politischen Turbulenzen auf europäischer Ebene führen - dies insbesondere, wenn eine europafeindliche britische Partei ihren Einfluss in Brüssel vergrößere.Unter den Hauptgründen für den Aufstieg der europafeindlichen Parteien seien die anhaltenden wirtschaftlichen Unterschiede zwischen einigen Ländern der Eurozone zu nennen. Sie würden große Herausforderungen für den Euro als Einheitswährung und für die EZB als Verwalterin des Systems darstellen. Die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Unterschiede bei gleichzeitiger Nutzung einer einheitlichen Währung zu überwinden, werde weitere Anti-Euro-Bewegungen in wirtschaftlich schwächeren Ländern fördern, die den Euro zum Sündenbock für hausgemachte Reformfehler machen würden.