Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der EU-Vizepräsident für den Digitalen Binnenmarkt, Andrus Ansip, ist heute (Freitag) auf dem G20-Treffen der Digitalminister in Düsseldorf, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dazu gehören etwa die Stärkung des Vertrauens in die digitale Welt, die Nutzbarmachung der globalen Digitalisierung für Wachstum und Beschäftigung und die digitalisierte Produktion für das wirtschaftliche Wachstum. In seinem Statement vor der feierlichen Unterzeichnung der Erklärung betonte Ansip auch, dass "die Ausweitung des Internetzugangs demokratische Reformen weltweit voranbringen sollte, und dass größere weltweite Vernetzung nicht mit Zensur oder Massenüberwachung einhergehen darf."Am Nachmittag nimmt Ansip am Arbeitsessen der G20-Minister teil, wo es um digitales Unternehmertum und um kleinste und kleine bis mittlere Unternehmen gehen wird. Gestern Abend diskutierten er und die Minister bereits das Thema digitale Fähigkeiten, Bildung und Ausbildung. An Rande der Veranstaltung traf der EU-Vizepräsident die japanische Delegation und würdigte die gute Zusammenarbeit im gemeinsamen Dialog für Datenschutz und Datenfluss. Er wird auch mit der südafrikanischen Ministerin für Telekommunikation und Postdienste, Siyabonga Cwele, eine mögliche Zusammenarbeit erörtern. (07.04.2017/ac/a/m)