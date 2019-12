Brüssel (www.aktiencheck.de) - Am morgigen Donnerstag, den 19. Dezember wird EU-Kommissionsvizepräsident Maroš Šefčovič in Berlin die nächste Runde der trilateralen Gespräche auf Ministerebene zum langfristigen Transit von russischem Gas durch die Ukraine leiten, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies ist die fünfte Runde politischer Gespräche nach vorherigen Treffen am 17. Juli 2018, am 21. Januar 2019, am 19. September 2019 und am 28 Oktober 2019. Die Verhandlungen finden in der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland statt (Unter den Linden 78, 10117 Berlin).Eine Pressekonferenz ist nach Abschluss der Gespräche gegen 18.30 Uhr geplant. (18.12.2019/ac/a/m)