- auf Android-Geräten, auf denen die Google-Suche und der Chrome-Browser vorinstalliert wurden, über 95 Prozent aller Internet-Suchanfragen über die Google-Suche, und



- auf Geräten von Windows Mobile, auf denen die Google-Suche und der Chrome-Browser nicht vorinstalliert wurden, weniger als 25 Prozent aller Internet-Suchanfragen über die Google-Suche. Über 75 Prozent der Suchanfragen erfolgten über die auf Geräten von Windows-Mobile vorinstallierte Microsoft-Suchmaschine Bing.



Daher hat Google durch diese Praktiken Herstellern weniger Anreize zur Vorinstallation konkurrierender Suchmaschinen- und Browser-Apps auf ihren Geräten sowie Verbrauchern weniger Anreize zum Herunterladen solcher Apps geboten. Dadurch wurden die Möglichkeiten der Wettbewerber beeinträchtigt, effektiv mit Google zu konkurrieren.

Nach einer detaillierten Prüfung der Argumentation von Google, die Kopplung der App Google-Suche und des Chrome-Browsers sei notwendig gewesen, insbesondere um Google zu ermöglichen, Einnahmen aus seiner Investition in Android zu erzielen, ist die Kommission zu dem Schluss gelangt, dass diese Argumentation nicht hinreichend begründet ist. Google erzielt allein mit dem Google Play Store jährlich Einnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar; mit diesem sammelt das Unternehmen große Datenmengen, die für Dienste der Suchmaschinenwerbung über Android-Geräte einen großen Mehrwert darstellen. Allerdings hätte die Suchmaschinenwerbung auch ohne die Einschränkungen eine erhebliche und stabile Einnahmenquelle für das Unternehmen dargestellt.



2) Illegale, an die exklusive Vorinstallation der Google-Suche geknüpfte Zahlungen



Google hat einigen der größten Herstellern von Mobilgeräten sowie Betreibern von Mobilfunknetzen erhebliche finanzielle Anreize dafür gewährt, dass sie auf allen Android-Geräten ihres Sortiments ausschließlich die Google-Suche vorinstallierten. Dadurch wurde der Wettbewerb in erheblichem Maße beeinträchtigt, da Herstellern weniger Anreize zur Vorinstallation konkurrierender Suchmaschinen-Apps auf ihren Geräten geboten wurden.

Die Untersuchungen der Kommission haben ergeben, dass eine konkurrierende Suchmaschine nicht in der Lage gewesen wäre, die Zahlungen von Google an Hersteller von Mobilgeräten oder Betreiber von Mobilfunknetzen im Rahmen der Einnahmenteilung auszugleichen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Hersteller von Mobilgeräten oder ein Betreiber von Mobilfunknetzen auch dann für den Wegfall der Einnahmenteilung mit Google für alle Geräte kompensiert werden müsste, wenn die konkurrierende Suchmaschine nur auf einigen Geräten vorinstalliert wäre.



Im Einklang mit dem aktuellen Urteil des Gerichtshofs in der Kartellsache Intel hat die Kommission unter anderem die Bedingungen, unter denen die Anreize gewährt wurden, den Umfang dieser Anreize, den von diesen Vereinbarungen abgedeckten Marktanteil sowie deren Laufzeit berücksichtigt.



Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung hat die Kommission das Verhalten von Google für den Zeitraum von 2011 bis 2014 als rechtswidrig eingestuft. 2013 (nachdem die Kommission begonnen hatte, sich mit dieser Sache zu befassen) hatte Google begonnen, diese "Ausschließlichkeitsbedingung" aufzuheben. Die endgültige Beendigung dieser illegalen Praktik erfolgte 2014.



Die Kommission hat zudem die Argumentation von Google, das Gewähren finanzieller Anreize für die ausschließliche Vorinstallation der Google-Suche auf allen Android-Geräten eines Herstellersortiments sei notwendig gewesen, ausgiebig geprüft. Diesbezüglich wies die Kommission die Einwände von Google zurück, die an die Ausschließlichkeitsbedingung geknüpften Zahlungen seien notwendig gewesen, um Hersteller von Mobilgeräten und Betreiber von Mobilfunknetzen davon zu überzeugen, Geräte für das Android-Ökosystem herzustellen.



3) Illegale Behinderung der Entwicklung und des Vertriebs konkurrierender Android-Betriebssysteme



Google hat Hersteller von Mobilgeräten an der Nutzung jeglicher alternativer Android-Versionen gehindert, die nicht durch Google genehmigt wurden (Android-Forks). Um geschützte Google-Anwendungen wie den Play Store oder die Google-Suche auf ihren Geräten vorinstallieren zu können, mussten Hersteller sich dazu verpflichten, nicht ein einziges mit einem Android-Fork betriebenes Gerät zu entwickeln oder zu verkaufen. Nach Auffassung der Kommission erfolgt dieses Verhalten seit 2011 missbräuchlich, da Google seit diesem Jahr eine beherrschend auf dem Markt für Android-App-Stores innehat.



Diese Praktik hat zu einer Verringerung der Möglichkeiten für eine Entwicklung und einen Verkauf von Geräten geführt, die mit einem Android-Fork betrieben werden. So hat die Kommission beispielsweise Nachweise dafür gefunden, dass das Verhalten von Google eine Reihe von großen Herstellern davon abhielt, Geräte, die mit dem Android-Fork "Fire OS" von Amazon betrieben wurden, zu entwickeln und zu verkaufen.



Damit hat Google seinen Wettbewerbern gleichzeitig eine wichtige Möglichkeit genommen, Apps und Dienste (insbesondere allgemeine Suchdienste) einzuführen, die auf Android-Forks vorinstalliert werden könnten. Das Verhalten von Google hatte somit direkte Auswirkungen auf Nutzer, da es ihnen den Zugang zu weiteren Innovationen sowie zu intelligenten Mobilgeräten versperrte, die auf anderen Versionen des Android-Betriebssystems basierten. Diese Praktiken haben also zu Umständen geführt, in denen nicht Nutzer, Hersteller von Apps oder der Markt darüber entschieden, welche Betriebssysteme florierten, sondern Google selbst.



Nach einer detaillierten Prüfung der Argumentation von Google, diese Einschränkungen seien notwendig gewesen, um eine mögliche Fragmentierung des Android-Ökosystem zu verhindern, ist die Kommission zu dem Schluss gelangt, dass diese Argumentation nicht hinreichend begründet ist. Erstens hätte Google sicherstellen können, dass Android-Geräte, die mit geschützten Apps und Diensten von Google betrieben werden, den technischen Vorschriften von Google genügten, ohne gleichzeitig das Aufkommen von Android-Forks zu verhindern. Zweitens konnte Google keine stichhaltigen Nachweise dafür erbringen, dass es bei Android-Forks zu technischen Störungen und Fehlern bei der Unterstützung von Apps kommen würde.



Auswirkungen der illegalen Praktiken von Google



Die Kommission kommt in ihrem Beschluss zu dem Ergebnis, dass diese drei Arten von Missbrauch als Teil einer umfassenden Strategie zu betrachten sind, mit der Google - in Zeiten einer erheblichen Bedeutungszunahme mobiler Internetdienste - seine beherrschende Stellung auf dem Markt für allgemeine Internet-Suchdienste festigen wollte.



Erstens verwehrte Google seinen Wettbewerbern durch diese Praktiken die Möglichkeit, sich in einem leistungsorientierten Wettbewerb zu messen. Durch seine Kopplungspraktiken stellte das Unternehmen die Vorinstallation der Google-Suchmaschine und des Chrome-Browsers auf nahezu allen Android-Geräten von Google sicher; die an die Ausschließlichkeitsbedingung geknüpften Zahlungen hielten Hersteller in erheblichem Maße davon ab, konkurrierende Suchmaschinen auf ihren Geräten zu installieren. Google hat zudem die Entwicklung von Android-Forks behindert, die konkurrierenden Suchmaschinen eine Plattform für einen Zugang zu einem erhöhten Internetverkehr hätte bieten können. Durch seine Strategie hat Google konkurrierende Suchmaschinen zudem daran gehindert, über intelligente Mobilgeräte mehr Daten wie etwa mobile Standortdaten zu sammeln; auch dies ermöglichte Google, die marktbeherrschende Stellung seiner Suchmaschine zu festigen.



Darüber hinaus hat Google durch seine Praktiken den Wettbewerb beeinträchtigt und die Innovationstätigkeit im Bereich der mobilen Dienste, die über einfache Internet-Suchdienste hinausgehen, gebremst. Dies ist darauf zurückzuführen, dass andere Browser für Mobilgeräte daran gehindert wurden, effektiv mit dem vorinstallierten Browser Google Chrome zu konkurrieren. Abschließend hat Google die Entwicklung von Android-Forks behindert, die auch anderen App-Entwicklern eine Möglichkeit gegeben hätte, sich erfolgreich weiterzuentwickeln.



Folgen des Beschlusses



Bei der Festsetzung der Geldbuße in Höhe von 4,34 Mrd. Euro hat die Kommission die Dauer und die Schwere des Verstoßes berücksichtigt. Im Einklang mit den Leitlinien der Kommission zur Festsetzung von Geldbußen aus dem Jahr 2006 (siehe Pressemitteilung und MEMO) wurde die Geldbuße auf der Grundlage der Einnahmen von Google aus Dienstleistungen im Bereich der Suchmaschinenwerbung auf Android-Geräten im EWR berechnet.



Gemäß dem Beschluss der Kommission muss Google dieses illegale Verhalten innerhalb von 90 Tagen nach dem Beschluss endgültig abstellen.



So muss Google im Mindesten die drei im Beschluss dargelegten Praktiken abstellen und darf diese nicht wieder aufnehmen. Dem Beschluss zufolge muss Google zudem von jeglichen Maßnahmen absehen, die auf dieselben bzw. gleichwertige Ziele und Wirkungen ausgerichtet sind wie die oben genannten Praktiken.



Dieser Beschluss hindert Google nicht daran, ein vernünftiges, angemessenes und objektives System einzuführen, um das ordnungsgemäße Funktionieren von Android-Geräten, die mit geschützten Apps und Diensten von Google betrieben werden, sicherzustellen, ohne dabei die Freiheit der Hersteller von Mobilgeräten zu beeinträchtigen, mit einem Android-Fork betriebene Geräte herzustellen.



Die Einhaltung der im Beschluss der Kommission dargelegten Bestimmungen liegt in der alleinigen Verantwortung von Google. Die Kommission wird die Einhaltung genau überwachen, und Google muss die Kommission laufend darüber unterrichten, wie es seinen Verpflichtungen nachzukommen gedenkt.



Im Falle einer Nichteinhaltung der im Beschluss der Kommission dargelegten Bestimmungen müsste Google Zwangsgelder von bis zu 5 Prozent des durchschnittlichen weltweiten Tagesumsatzes von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, zahlen. Eine solche Nichteinhaltung müsste von der Kommission durch einen gesonderten Beschluss festgestellt werden; die Zahlungen wären rückwirkend ab Beginn der Nichteinhaltung zu leisten.

Abschließend drohen Google zudem zivilrechtliche Schadensersatzklagen, die von seinem wettbewerbswidrigen Verhalten betroffene Personen oder Unternehmen vor den Gerichten der Mitgliedstaaten einlegen könnten. Die neue EU-Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Kartellrechtsverstößen erleichtert es Opfern wettbewerbswidriger Praktiken, Schadensersatz zu erhalten.



Weitere Untersuchungen zu Google



Im Juni 2017 verhängte die Kommission eine Geldbuße in Höhe von 2,42 Mrd. Euro gegen Google, da das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hatte, indem es dem Google-eigenen Preisvergleichsdienst mittels seiner Suchmaschine unrechtmäßige Vorteile verschaffte. Die Kommission prüft derzeit eingehend die Einhaltung dieses



Beschlusses durch Google.



Die Kommission setzt zudem ihre Untersuchungen zu den Einschränkungen fort, die Google bestimmten Dritten in Bezug auf deren Möglichkeiten auferlegt hat, auf ihren Websites Suchmaschinenwerbung von Wettbewerbern Googles anzuzeigen (Sache AdSense). Im Juli 2016 ist die Kommission zu der vorläufigen Schlussfolgerung gelangt, dass Google in der Sache AdSense seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat.

Hintergrund



Der heutige Beschluss ist an Google LLC (zuvor Google Inc.) und Alphabet Inc., die Muttergesellschaft von Google, gerichtet. Im April 2015 hat die Kommission hat ein Verfahren eingeleitet, das das Verhalten von Google im Zusammenhang mit dem Android-Betriebssystem sowie mit Android-Apps betraf; die Mitteilung der Beschwerdepunkte wurde Google im April 2016 übermittelt.



Artikel 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Artikel 54 des EWR-Abkommens verbieten die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung.



Weitere Informationen zu diesem Kartellfall können auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb über das öffentlich zugängliche Register der Kommission unter der Nummer 40099 eingesehen werden.



