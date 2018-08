Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat zusätzliche 4,2 Mio. Euro an Soforthilfe aus dem Fonds für innere Sicherheit (ISF) bereitgestellt, um die Bemühungen Spaniens zur Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität zu unterstützen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die zusätzlichen Mittel werden zum Kauf von Geräten und Technologien zum Schutz öffentlicher Räume sowie zur Bekämpfung der Online-Kriminalität beitragen.



Mit diesen zusätzlichen Mitteln beläuft sich die gesamte Soforthilfe für Spanien, die seit Juli zur Bewältigung der Migrations- und Sicherheitsprobleme gewährt wird, auf 32,6 Mio. Euro. Diese Finanzhilfe kommt zu den 691,7 Mio. Euro hinzu, die Spanien im Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und des nationalen Programms des Fonds für innere Sicherheit für 2014-2020 bereitgestellt werden. (06.08.2018/ac/a/m)



