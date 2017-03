- Verringerung der Drogennachfrage: Der Aktionsplan fordert eine verstärkte Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für die Prävention, etwa für Sensibilisierungskampagnen, insbesondere für junge Menschen. Außerdem ermutigt er zu Maßnahmen, die dazu dienen sollen, den Bedürfnissen älterer Drogenkonsumenten und schutzbedürftiger Gruppen besser gerecht zu werden und die durch den Drogenkonsum entstehenden gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen zu lindern.



- Verringerung des Drogenangebots: In Reaktion auf die EU-weite Zunahme neuer psychoaktiver Substanzen fordert der Aktionsplan, dass das im August 2016 von der Kommission vorgeschlagene neue Legislativpaket zu neuen psychoaktiven Substanzen bald verabschiedet und zügig umgesetzt wird. Gefordert werden auch alternative Strafmaßnahmen für drogenkonsumierende Straftäter.



- Koordinierung: Der Aktionsplan enthält weitere Vorschläge für eine engere Kohärenz und Koordinierung zwischen den Arbeitsgruppen des Rates, damit die Maßnahmen zur Verringerung von Angebot und Nachfrage stimmig ineinandergreifen, sowie eine inklusive Politikgestaltung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene.



- Internationale Zusammenarbeit: Die EU-Delegationen müssen besser befähigt werden, sich in der Drogenproblematik und in Netzwerken auf regionaler Ebene zu engagieren. Größeres Augenmerk sollte auf die Bekämpfung des illegalen Drogenanbaus und die Förderung der alternativen Entwicklung gerichtet werden. Auch sollte die EU bei gravierenden Problemen im Drogenbereich Wege der Zusammenarbeit mit anderen Ländern prüfen.



- Forschung und Information: Der Aktionsplan regt verstärkte Forschungsarbeiten an, um etwaige Verbindungen zwischen Drogenhandel und anderen Formen der organisierten Kriminalität, wie Terrorismusfinanzierung, Schleuserkriminalität und Menschenhandel, aufzudecken. Als Schwerpunkt genannt wird auch die Notwendigkeit, die derzeitigen Politikmodelle im Umgang mit Cannabis und deren Auswirkungen zu untersuchen.



Der neue Aktionsplan geht nun an das Europäische Parlament und den Rat, die darüber beraten und endgültig entscheiden werden.



Hintergrund



Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben in den letzten zwei Jahrzehnten gemeinsam einen nachhaltigen europäischen Ansatz für die Drogenbekämpfung entwickelt. Dieser Ansatz ist in der EU-Drogenstrategie 2013-2020 verankert, die mit zwei aufeinanderfolgenden, jeweils auf vier Jahre angelegten Aktionsplänen umgesetzt wird. (Pressemitteilung vom 15.03.2017) (16.03.2017/ac/a/m)





