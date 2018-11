Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission wird heute eine abschließende Beurteilung zur Haushaltplanung der Mitgliedstaaten abgeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Da Italien der Aufforderung der Kommission nicht nachgekommen sei, seine Haushaltplanung anzupassen, dürfte dem Land eine Verletzung der Schuldenregel attestiert werden, womit die Einleitung eines Defizitverfahrens (EDP) drohe. Das Verfahren bestehe aus mehreren Schritten, einschließlich der Möglichkeit von Sanktionen, um den betreffenden Mitgliedstaat dazu zu veranlassen, seine Schuldensituation unter Kontrolle zu bringen. Eine Entscheidung dürfte entsprechend im Dezember oder wahrscheinlicher aber im Januar 2019 getroffen werden.



Mit Blick auf die Entwicklung an den Kapitalmärkten dürfte die zentrale Frage darin bestehen, ob die EU in den kommenden Wochen auf einen harten Konfrontationskurs mit Italien einschlage und auf Nachbesserungen bei der Haushaltsplanung für 2019 bestehe - bisher peile Italien ein Defizit von 2,4% an - oder sich die Kommission damit zufrieden gebe, dass Italien die Planung für die Jahre 2020/21 adjustiere. Im Fall einer Konfrontation drohe die Volatilität an den Kapitalmärkten weiter anzuziehen. Bereits gestern habe der Euro zum US-Dollar im Umfeld ansteigender Renditen in Italien Einbußen verzeichnen müssen. (21.11.2018/ac/a/m)





