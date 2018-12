Die neuen Regeln, die in der vergangenen Woche vom Europäischen Parlament und vom Rat vorläufig vereinbart wurden, wurden von den Ständigen Vertretern der EU auf ihrer heutigen Sitzung in Brüssel gebilligt.



Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis, zuständig für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion, sagte: "Mit diesem Abkommen werden auch Bürger aus Nicht-Euro-Ländern einen der Vorteile des Euro genießen, nämlich kostengünstige Euro-Transaktionen über eine hocheffiziente Euro-Zahlungsinfrastruktur. Darüber hinaus wird diese Verordnung den Wettbewerb im Bereich der Währungsumrechnung stärken. Sie wird den Europäern ermöglichen, die Umrechnungsgebühren leicht zu überprüfen und zu vergleichen, wenn sie im Ausland mit ihrer Karte bezahlen oder wenn sie online Geld in ein Land mit einer anderen EU-Währung senden."



Bis heute könnten grenzüberschreitende Zahlungen aus Nicht-Euro-Ländern in Euro in einigen Ländern bis zu 20 Euro kosten, während gleichwertige grenzüberschreitende Zahlungen aus den Mitgliedstaaten des Euroraums sehr billig oder sogar kostenlos sind. Die vereinbarten Regeln werden es Verbrauchern und Unternehmen außerhalb des Euroraums ermöglichen, in vollem Umfang vom Binnenmarkt und von der effizienten Infrastruktur für Euro-Zahlungen zu profitieren, wenn sie Geld versenden, Bargeld beziehen oder in Euro ins Ausland bezahlen.



Alle Zahlungen in Euro außerhalb des Euroraums (innerhalb der EU) werden nun zu den gleichen Preisen wie inländische Zahlungen in der lokalen amtlichen Währung abgewickelt. Das bedeutet, dass grenzüberschreitende Euro-Zahlungen sehr niedrige oder gar keine Gebühren verursachen.

Die Vorschriften sehen auch vor, dass alle Verbraucher in der EU die Möglichkeit haben, die Gebühren für die Währungsumrechnung zu vergleichen, wenn sie mit ihren Karten in einer anderen EU-Währung bezahlen. Banken, Händler oder Geldautomatenbetreiber, die eine Transaktion in der Landeswährung des Verbrauchers anbieten, müssen alle Währungsumrechnungsgebühren auf die gleiche Weise deklarieren, was es den Verbrauchern erleichtert, die beste Option auszuwählen.



Ebenso werden die Verbraucher über die von ihren Banken erhobenen Gebühren für die Währungsumrechnung informiert, wenn sie über ihr Online-Banking Geld ins Ausland senden. Auf diese Weise befasst sich die Verordnung mit undurchsichtigen Preismethoden für die Währungsumrechnung, insbesondere für die "dynamische Währungsumrechnung", d.h. die Möglichkeit, ausländische Händler oder Geldautomatenbetreiber in ihrer Heimatwährung zu bezahlen. (Pressemitteilung vom 19.12.2018) (20.12.2018/ac/a/m)







