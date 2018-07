Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Berlin finden heute (Dienstag) Nachmittag trilaterale Gespräche zwischen der Europäischen Kommission, der Ukraine und Russland zum langfristigen Transit von russischem Gas durch die Ukraine in die EU statt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung der EU-Kommission:"Eine konstruktive und stabile Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine im Energiebereich ist für beide Länder und die Europäische Union von größter Bedeutung. Die Notwendigkeit eines kontinuierlichen und langfristigen Transits von russischem Gas durch die Ukraine in die EU auf zuverlässige und wirtschaftlich tragfähige Weise ist ein unverzichtbarer Teil davon. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass die erste Runde der trilateralen Gespräche mit ukrainischen und russischen Partnern stattfindet", erklärte Šefčovič vor Beginn des Treffens.Beteiligt sind sowohl Vertreter der jeweiligen Regierungen als auch der Gasunternehmen. "Unser Ziel ist es, sowohl unsere langfristige Agenda als auch unsere Arbeitsweise zu vereinbaren. Es ist klar, dass die Zeit drängt. Die vor uns liegenden Verhandlungen sind komplex und schwierig und erfordern daher volle Aufmerksamkeit und konstruktives Engagement. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, ist ein trilateraler Prozess die effektivste Plattform, um eine zufriedenstellende Lösung für die für die beteiligten Parteien wichtigen Gasfragen und den Gastransit durch die Ukraine nach 2019 zu finden." (17.07.2018/ac/a/m)