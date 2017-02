"Wir hatten einen offenen Austausch über viele Dossiers, mit denen wir zu tun haben", sagte Mogherini am Donnerstag nach dem Treffen mit Tillerson. Es gebe viele Themen, bei denen die EU und die USA ein Interesse an einer engen Zusammenarbeit haben. Mogherini und Tillerson sprachen unter anderem über die transatlantischen Beziehungen, den Kampf gegen den Terrorismus, die laufenden Arbeiten zur Stärkung der europäischen Verteidigung, die Beziehungen zu Russland, das Atomabkommen mit dem Iran und die wichtigsten Krisen von der Ukraine bis Syrien. Mogherini und Tillerson vereinbarten, eng zusammen zu arbeiten und sich bald wieder zu treffen.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei ihrem Besuch in Washington hat die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, den neuen US-Außenminister Rex Tillerson getroffen und zu einem der nächsten EU-Außenministertreffen nach Brüssel eingeladen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mogherini traf auch eine Reihe von Senatoren. Heute (Freitag) spricht sie mit Jared Kushner, Berater im Weißen Haus, und US-Sicherheitsberater Michael Flynn. Am Freitagabend um 20 Uhr deutscher Zeit stellt sich Mogherini beim Atlantic Council einer live im Internet übertragenen Debatte, wie die Europäische Union eine starke Beziehung zur neuen US-Regierung aufbauen kann.