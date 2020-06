Für Länder, für die die Beschränkung weiterhin gilt, schlägt die Kommission vor, die Kategorien der zugelassenen Reisenden zu erweitern, um z.B. internationale Studenten einzubeziehen. Die Kommission hat auch Leitlinien veröffentlicht, um sicherzustellen, dass die Wiederaufnahme von Visaverfahren mit der schrittweisen Aufhebung der Reisebeschränkungen koordiniert wird.



Schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für Reisen in die EU



Die Maßnahmen an den EU-Außengrenzen müssen koordiniert und einheitlich sein, um wirksam zu sein. Da Reisende, die in die EU einreisen, sich frei von einem Land zum anderen bewegen können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten ihre Entscheidungen über die Aufhebung von Reisebeschränkungen koordinieren.



Aus diesem Grund sollten sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Liste von Drittstaaten einigen, für die die Reisebeschränkungen zum 1. Juli aufgehoben werden können und die regelmäßig überprüft wird. Dazu schlägt die Kommission eine gemeinsame Checkliste vor.



In Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Checkliste empfiehlt die Kommission auch, die Reisebeschränkungen für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien zum 1. Juli aufzuheben, da deren epidemiologische Situation ähnlich oder besser als die der EU ist.



In dem am 15. April vorgelegten Fahrplan zur Aufhebung der Eindämmungsmaßnahmen wies die Kommission darauf hin, dass die Reisebeschränkungen innerhalb der EU schrittweise aufgehoben werden müssten, bevor in einer zweiten Phase die Beschränkungen an den Außengrenzen gelockert werden können. Dies ist nun in vollem Gange, da mehrere Mitgliedstaaten die Reisebeschränkungen innerhalb der EU bereits aufgehoben haben und andere planen, dies zum 15. Juni 2020 zu tun. Die Kommission ermutigt die übrigen Mitgliedstaaten nachdrücklich, den Prozess der Aufhebung der Beschränkungen der Freizügigkeit und der Aufhebung der Kontrollen an den Binnengrenzen innerhalb der EU bis zum 15. Juni 2020 abzuschließen. (11.06.2020/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat heute (Donnerstag) vorgeschlagen, die bestehende Einreisebeschränkung für nicht zwingend notwendige Reisen in die EU bis zum 30. Juni zu verlängern und anschließend schrittweise aufzuheben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Europäischen Kommission:"Bevor wir aber unsere Grenzen für Einreisen von außen öffnen, sollten wir zuerst die Beschränkungen an den Binnengrenzen aufheben", sagte Innenkommissarin Ylva Johansson. Die epidemiologische Lage in Europa insgesamt erlaube nun diesen Schritt. Die Kommission empfiehlt den Schengen-Mitgliedstaaten und assoziierten Schengen-Ländern eine Aufhebung der Binnengrenzkontrollen bereits zum kommenden Montag, den 15. Juni."Internationale Reisen sind von entscheidender Bedeutung für den Tourismus und die Geschäftswelt sowie für ein Wiedersehen von Familie und Freunden. Auch wenn wir alle vorsichtig bleiben müssen, ist es an der Zeit, konkrete Vorbereitungen für die Aufhebung der Beschränkungen mit Ländern zu treffen, deren Gesundheitssituation ähnlich der EU ist, und für die Wiederaufnahme der Visaverfahren", so EU-Innenkommissarin Johansson weiter.