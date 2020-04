Da es sich bei COVID-19 um eine Atemwegserkrankung handelt, sind die von den Betroffenen erzeugten Geräusche - einschließlich Stimme, Atmung und Husten - sehr spezifisch. Die "COVID-19 Sounds App" sammelt demographische und medizinische Informationen von Benutzern sowie Sprachproben, Atem- und Hustenproben über das Mikrofon des Telefons. Die App fragt die Benutzer auch, ob sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Sie sammelt die Standortdaten nur, wenn die Benutzer sie aktiv nutzen. Die Daten werden auf den Servern der Universität Cambridge gespeichert und ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. Die App wird keine medizinischen Ratschläge geben.



Sobald die erste Analyse der von der App gesammelten Daten abgeschlossen ist, wird das Team den Datensatz für andere Forscher freigeben. Der Datensatz könnte dazu beitragen, den Krankheitsverlauf besser zu verstehen.



"Nach Gesprächen mit Ärzten ist eines der häufigsten Dinge, die sie bei Patienten mit dem Virus festgestellt haben, die Art und Weise, wie sie beim Sprechen Atem holen, sowie ein trockener Husten und die Intervalle ihrer Atemmuster", so Mascolo. "Es gibt nur sehr wenige große Datensätze von Atemgeräuschen, daher brauchen wir für bessere Algorithmen, die zur Früherkennung eingesetzt werden könnten, so viele Proben von so vielen Teilnehmern wie möglich."

Die App wird in mehreren Sprachen verfügbar sein. Die COVID-19 Sounds App ist jetzt für Android-Handys im Google Play Store verfügbar. Eine Version für iOS wird in Kürze verfügbar sein.



Die Studie wurde von der Ethikkommission der Fakultät für Informatik und Technologie genehmigt und wird teilweise vom Europäischen Forschungsrat über das Projekt EAR finanziert. (07.04.2020/ac/a/m)





