Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union hat das "Fit for 55"-Klimapaket vorgestellt, mit dem der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent gesenkt werden soll, so Harry Granqvist, Senior-ESG-Analyst bei Nordea Asset Management.



Das "Fit for 55"-Maßnahmenpaket könnte sich als die bedeutendste Klima-Intervention erweisen, die man bisher gesehen habe. Angesichts der Tatsache, dass eine Reduzierung der Emissionen um 55 Prozent bis 2030 mit ziemlicher Sicherheit nicht ausreichen werde, um die globale Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, sei es besonders wichtig, dass die angekündigten politischen Maßnahmen effektiv seien und die beabsichtigten Dekarbonisierungseffekte erzielen würden.



Es sei zwingend notwendig, dass die EU dies hinbekomme, denn im Vorfeld des COP26-Klimagipfels brauche die Welt dringend fortgeschrittene Volkswirtschaften, die mit gutem Beispiel vorangehen würden. Es werde zweifellos entscheidend sein, ein schnelles Auslaufen sowohl der direkten als auch der indirekten Subventionen für fossile Brennstoffe sicherzustellen, aber auch ein günstiges Steuer- und Investitionsumfeld für Unternehmen zu schaffen, die Alternativen und Klimalösungen in den Bereichen Energie, Industrie, Gebäude und Landnutzung anböten. (21.07.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.