b) die notwendige finanzielle und personelle Ausstattung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben,



c) die notwendigen Beweiserhebungsbefugnisse, wie das Recht, Mobilfunkgeräte, Laptops und Tablets zu durchsuchen,



d) angemessene Instrumente zur Verhängung verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen bei Verstößen gegen das Kartellrecht der EU: Der Vorschlag enthält unter anderem Regeln zur Haftung von Muttergesellschaften und zur Rechtsnachfolge, damit Unternehmen etwaigen Geldbußen nicht durch eine Umstrukturierung des Konzerns entgehen können. Zudem werden die nationalen Wettbewerbsbehörden auch die Vollstreckung von Geldbußen gegenüber an einem Kartellvergehen beteiligten Unternehmen durchsetzen können, die im Inland über keine Niederlassung verfügen. Gerade diese Vorschrift ist angesichts der zunehmenden Internationalisierung der Unternehmen von besonderer Bedeutung,



e) aufeinander abgestimmte Kronzeugenregelungen, die einen Anreiz für Unternehmen schaffen, Beweise für rechtswidrige Kartelle vorzulegen. Das macht es für Unternehmen insgesamt attraktiver, Kronzeugenregelungen in Anspruch zu nehmen und eine Kartellbeteiligung einzugestehen. Im Kommissionsvorschlag wird die Bedeutung der Grundrechte der Unternehmen hervorgehoben; die Behörden werden verpflichtet, bei der Ausübung ihrer Befugnisse die Grundrechtecharta der EU einzuhalten.



Der Vorschlag erfolgt in Form einer Richtlinie, damit nationalen Besonderheiten Rechnung getragen werden kann. Die Richtlinie wird jetzt dem Europäischen Parlament und dem Rat im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zur Verabschiedung vorgelegt. Nach der Verabschiedung müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinie in innerstaatliches Recht umsetzen.



Hintergrund



Seit ihrem Inkrafttreten am 1. Mai 2004 hat die Verordnung 1/2003, mit der die Durchsetzung der EU-Vorschriften gegen wettbewerbswidrige Verhaltensweisen (Artikel 101 AEUV) und die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung (Artikel 102 AEUV) modernisiert wurde, zu einer besseren Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften innerhalb der EU beigetragen. Durch die Verordnung wurde das Anmeldeverfahren, nach dem Unternehmen Vereinbarungen bei der Kommission zur Genehmigung im Rahmen der Wettbewerbsregeln anmeldeten, abgeschafft.



Außerdem erhielten die Gerichte und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten mehr Kompetenzen im Hinblick auf die Durchsetzung europäischer Wettbewerbsregeln. Mit der Verordnung wurde auch das Europäische Wettbewerbsnetz (EWN) ins Leben gerufen, in dem die Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden die Anwendung der Wettbewerbsregeln koordinieren. In ihrer Mitteilung Zehn Jahre Kartellrechtsdurchsetzung auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (COM(2014) 453) hatte die Kommission dargelegt, auf welchen Gebieten die nationalen Wettbewerbsbehörden besser zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechtsbeitragen könnten.



Als Folgemaßnahme führte sie von November 2015 bis Februar 2016 eine öffentliche Konsultation durch, um festzustellen, welche konkreten Maßnahmen gemeinsam mit den nationalen Wettbewerbsbehörden und den zuständigen Ministerien der Mitgliedstaaten ergriffen werden sollten.



Am 19. April 2016 führten der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments und die Generaldirektion Wettbewerb der Kommission gemeinsam eine öffentliche Anhörung zu diesem Thema durch. (22.03.2017/ac/a/m)







