Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU-Investitionsoffensive ("Juncker-Plan") hat vier Vereinbarungen des Europäischen Investitionsfonds mit zwei Banken unterstützt, die voraussichtlich Finanzmittel in Höhe von 420 Mio. Euro für 2000 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Griechenland freisetzen werden, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung:



Die Vereinbarungen mit der Alpha Bank und der Piraeus Bank ermöglichen es diesen kleinen Unternehmen, ihre Aktivitäten zu erweitern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und in Forschung und Innovation zu investieren.



Die Unterstützung des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), die zentrale Säule des Juncker-Plans, war ein entscheidender Faktor für die Durchführung dieser Transaktionen. (Pressemitteilung vom 27.04.2017) (28.04.2017/ac/a/m)





