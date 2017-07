Der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, erklärte hierzu: "Die Modernisierung von Wohneinheiten, um neueste Energieeffizienzstandards zu erfüllen, ist ein Prozess, der Investitionen erfordert. Hier kann der Europäische Fonds für Strategische Investitionen eine wichtige Rolle übernehmen. Die heutige Transaktion ist eine weitere Demonstration für die wichtige Unterstützungs-Rolle der EU, um Investitionen in Gang zu setzen, die unser übergeordnetes Ziel zu erreichen helfen, nämlich den Klimaschutz zu stärken, und gleichzeitig den Lebensstandard tausender Familien zu verbessern."



Hintergrundinformationen:



Über Vonovia



Die Vonovia SE ist ein bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 355.000 Wohnungen in vielen Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei rund 29,6 Mrd. Euro. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter.



Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die Bank vergibt langfristige Finanzierungen für tragfähige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.



Die EU-Investitionsoffensive ("Juncker-Plan")



Die EU-Staats- und Regierungschefs haben auf Vorschlag von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Dezember 2014 entschieden, in Europa eine Investitionsoffensive im Volumen von 315 Milliarden Euro zu starten. Die EU-Staaten reagieren mit der Initiative auf die anhaltende Investitions- und Innovationsschwäche in der Gemeinschaft. Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), übernimmt in der Investitionsoffensive eine zentrale Rolle. Durch Garantien, die aus dem "Europäischen Fonds für Strategische Investitionen" (EFSI) stammen, werden EIB und EIF in die Lage versetzt, mehr Risiko in Projekten zu übernehmen, damit private Geldgeber in diese Projekte einsteigen.



Bislang wurden mit Hilfe des Garantieinstruments EFSI Transaktionen im Volumen von 39 Mrd. Euro angestoßen, die Gesamtinvestitionen von 209,1 Mrd. Euro auslösen werden. Flankiert wird EFSI von einem neuen Beratungsdienst, der es öffentlichen und privaten Projektbetreibern ermöglicht, ihre Investitionsvorhaben professioneller zu strukturieren. Darüber hinaus sieht die Investitionsoffensive vor, das Regulierungsumfeld in Europa investitionsfreundlicher zu gestalten, besonders in den Bereichen Digital, Energie und Kapitalmarkt. (14.07.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Wohnungsunternehmen Vonovia aus Nordrhein-Westfalen und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben einen Kreditvertrag in Höhe von 300 Millionen Euro abgeschlossen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Kredit der EU-Bank, der über Garantien aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht wird, soll zur anteiligen Finanzierung von energieeffizienten Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbestand der Immobiliengesellschaft verwendet werden.Die Garantiefazilität EFSI ist eine tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa ("Juncker-Plan"), in dem die EU-Bank und die Europäische Kommission strategische Partner sind, und in dessen Rahmen die Finanzierungen der EU-Bank die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken.Die Struktur der unbesicherten Finanzierung bietet Vonovia ein hohes Maß an Flexibilität zu sehr günstigen Konditionen. Das EIB-Darlehen mit einer Laufzeit von acht Jahren ist Teil eines umfassenden Modernisierungs- und Ausbauprogramms der Vonovia.Vonovia-Finanzvorstand Stefan Kirsten erklärte: "Wir investieren in die Zukunft unserer Bestände. Dabei sind Klimaschutzziele und der demografische Wandel Entwicklungen, für die wir als Wohnungsunternehmen maßgeblich zu Lösungen beitragen. Wir freuen uns unsere energetischen Modernisierungsziele auch mit Hilfe der Finanzierungsmittel der EIB umsetzen zu können. Die nachhaltige Investitionsstrategie wird so von Vonovia weiterunterstützt. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern die ganze Gesellschaft."