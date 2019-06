Einsatz für mehr Sicherheit und Solidarität in der EU und andernorts



Viele der Herausforderungen, mit denen Europa konfrontiert ist, machen vor Grenzen nicht halt. Die EU hat wiederholt die gesamte im Haushalt vorgesehene Flexibilität dafür genutzt, um auf Katastrophen zu reagieren, die mit der Migration verbundenen Herausforderungen zu bewältigen und das Grenzmanagement zu verbessern. Der EU-Haushalt 2020 wird durch die Mobilisierung der einzelnen Instrumente weiterhin Investitionen in Solidarität und Sicherheit innerhalb und außerhalb Europas sicherstellen:



420,6 Mio. Euro (+ 34,6 Prozent im Vergleich zu 2019) sind für die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für ein wirksames Grenzmanagement veranschlagt, nachdem im März 2019 vom Europäischen Parlament und vom Rat eine politische Einigung darüber erzielt worden war, bis 2027 eine ständige Reserve von 10 000 Grenzschutzbeamten zu schaffen;



156,2 Mio. Euro sind für das neue Programm rescEU (zur Weiterentwicklung des bestehenden Katastrophenschutzverfahrens) vorgesehen, um besser auf Erdbeben, Waldbrände und andere Katastrophen reagieren zu können. Dies wird zum Aufbau einer Reserve von Bewältigungskapazitäten auf EU-Ebene (Flugzeuge und Hubschrauber zur Bekämpfung von Waldbränden sowie Kapazitäten für medizinische Notfallversorgung) beitragen;



560 Mio. Euro werden für Hilfsbedürftige in Syrien sowie für Flüchtlinge und die Aufnahmegemeinschaften in der Region bereitgestellt. Damit wird im Rahmen der Haushaltspolitik eine 2019 auf der 3. Brüsseler Konferenz zur Zukunft Syriens gegebene Zusage eingelöst (im EU-Haushalt für 2019 sind bereits 2,01 Mrd. Euro für Syrien eingeplant);



auch weiterhin werden Mittel für das Einreise-/Ausreisesystem, das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem, das verbesserte Schengener Informationssystem und den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung bereitgestellt, um die Interoperabilität der EU-Informationssysteme im Interesse der Sicherheit der Bevölkerung der EU zu steigern.



Ein ergebnisorientierter Haushalt



Für die Kommission hat es höchste Priorität, mit jedem Euro aus dem EU-Haushalt einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger der EU zu schaffen. Dies ist auch ein zentrales Ziel, das mit dem Kommissionsvorschlag für den nächsten langfristigen EU-Haushaltsplan für den Zeitraum 2021-2027 angestrebt wird.



Die Kommission hat heute zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplans für jedes aus dem EU-Haushalt finanzierte Programm eine Leistungsübersicht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der EU-Haushalt für die Menschen in der EU und in anderen Regionen konkrete Ergebnisse bringt.



Hintergrund



Im Entwurf des EU-Haushaltsplans für 2020 werden für jedes zu finanzierende Programm zwei Beträge - die Mittel für Verpflichtungen und die Mittel für Zahlungen - eingestellt. "Mittel für Verpflichtungen" sind jene Mittel, die in einem bestimmten Jahr vertraglich zugesagt werden können; "Mittel für Zahlungen" entsprechen den Beträgen, die tatsächlich ausgezahlt werden sollen. Der EU-Haushalt für 2020 sieht 168,3 Mrd. Euro an Mitteln für Verpflichtungen (+ 1,3 Prozent gegenüber 2019) und 153,7 Mrd. Euro an Mitteln für Zahlungen (+ 3,5 Prozent im Vergleich zu 2019) vor.



Der EU-Haushalt ist in erster Linie ein Investitionshaushalt. Mit dem EU-Haushalt, auf den etwa 1 Prozent des BNE der Union und ca. 2 Prozent aller öffentlichen Ausgaben in der EU entfallen, sollen die nationalen Haushalte ergänzt und die von allen Mitgliedstaaten gemeinsam vereinbarten Prioritäten umgesetzt werden.



Beim EU-Haushalt 2020 handelt es sich um den letzten Haushalt, der im Rahmen des derzeitigen - von 2014 bis 2020 laufenden - Mehrjährigen Finanzrahmens der EU vorgelegt wird. Der Vorschlag beruht auf der Annahme, dass das Vereinigte Königreich uneingeschränkt, so als wäre es ein Mitgliedstaat, an der Ausführung und Finanzierung des EU-Haushalts 2020 mitwirken wird.



Die Kommission veröffentlichte im Frühjahr 2018 ihre Vorschläge für die nächste langfristige EU-Haushaltsplanung für den Zeitraum von 2021 bis 2027. Der Haushaltsplan 2020 und die langfristige Haushaltsplanung werden zwischen den Mitgliedstaaten und dem neu gewählten Europäischen Parlament zeitgleich ausgehandelt. (05.06.2019/ac/a/m)







