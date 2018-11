Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem auch aus Sicht Spaniens in der Gibraltar-Frage eine zufriedenstellende Formulierung gefunden wurde, haben die EU27-Länder am Sonntag auf ihrem Sondergipfel zum EU-Austritt Großbritanniens dem Anfang letzter Woche ausgearbeiteten "Brexit"-Vertrag zugestimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Somit sei der Weg frei für eine Abstimmung im britischen Parlament, die die Analysten innerhalb der kommenden zwei Wochen erwarten würden. Dabei hätten die EU-Vertreter noch ein mal deutlich gemacht, dass für sie eine Nachverhandlung des Vertrages - wie zuletzt von einigen Brexitbefürwortern im britischen Parlament gefordert - nicht in Frage komme. Vor diesem Hintergrund sei es nach wie vor unsicher, ob Premierministerin Theresa May eine parlamentarische Mehrheit für ihren Vertragsvorschlag erringen könne, oder ob sie sich gar einem Misstrauensvotum ihrer Parteimitglieder stellen müsse.



Eine Ablehnung des Vertragswerks durch die EU hätte die britische Währung schwer unter Druck gesetzt. So dürfte die Hoffnung auf einen "weichen Brexit" das Pfund zum US-Dollar wieder stabilisieren. (26.11.2018/ac/a/m)





