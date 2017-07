Bei dem Gipfeltreffen in Kiew am 12. und 13. Juli war die Europäische Union vertreten vom Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk, die Ukraine von Präsident Petro Poroshenko. Außerdem nahmen der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar Johannes Hahn und EU-Kommissarin Cecilia Malmström an dem Treffen teil.



In der abschließenden Pressekonferenz verurteilten Juncker und Tusk abermals die Annektierung der Krim durch die russische Regierung als unrechtmäßig. Die EU bekräftigte ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine.



Erst am vergangenen Dienstag hatte der EU-Rat das Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine gebilligt. Im September wird es demnach vollumfänglich in Kraft treten. Damit geht ein langer Weg zu Ende: Die Verhandlungen über das Abkommen begannen vor zehn Jahren.



Ein weiterer Bereich für Reformanstrengungen ist der Kampf gegen Korruption. Auf der Agenda des Gipfels standen auch Fragen der Sicherheit sowie die regionale Lage und außenpolitische Fragen. (13.07.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Beim 19. EU-Ukraine-Gipfel gestern und heute (Donnerstag) in Kiew haben sich die Europäische Union und die Ukraine weiter angenähert, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Ukraine hat in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Reformen verzeichnet. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker lobte heute (Donnerstag) in Kiew die Anstrengungen der Ukraine und verwies auf die positiven Auswirkungen auf die Menschen in der Ukraine. "In den letzten drei Jahren hat sich mehr getan als in den zwanzig Jahren zuvor. Die Ukraine kann stolz sein auf das, was sie erreicht hat", sagte Juncker bei der Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen. Er mahnte aber an, dass der Kampf gegen das Grundübel der Korruption nicht nachlassen dürfe.