Bonn (www.aktiencheck.de) - Trotz aller Sorgen um die europäische Gasversorgung bewegten sich die Erdgaspreise größtenteils innerhalb einer bestimmten Bandbreite, so die Analysten von Postbank Research.



Kürzlich seien sie jedoch zum ersten Mal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine unter 90 EUR/MWh gefallen. Dies sei zu einem Zeitpunkt geschehen, zu dem der Füllstand der europäischen Erdgasspeicher auf 43,2% der Kapazität angestiegen sei, was nahe dem bisherigen 10-Jahres-Durchschnitt für diese Jahreszeit (45,9%) liege. Ein Risiko bestehe jedoch in einer anziehenden Nachfrage, die China in Bezug auf Flüssiggas-Lieferungen hervorrufen könnte, sobald die dortigen Lockdowns aufgehoben würden und die Nachfrage wieder steige. Asien bereite sich auf einen wärmeren Sommer als üblich vor. Die Probleme, mit denen die Region im letzten Jahr bei der Beschaffung von Flüssiggas im Winter konfrontiert gewesen sei, könnte sie dazu veranlassen, ihre Lagerbestände in diesem Jahr auf ein wesentlich höheres Niveau zu heben.



Die steigende Nachfrage aus Asien nach Flüssiggas könnte die Erdgaspreise erneut in die Höhe treiben. Die Analysten von Postbank Research rechnen daher nicht mit einem deutlichen Rückgang der europäischen Erdgaspreise. (30.05.2022/ac/a/m)



