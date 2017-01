Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich über die 1,0540 USD zu schieben und dort zu etablieren. Schaffe er dies, so könnte er im Nachgang dessen versuchen, die 1,0548/51 bzw. die 1,0563/66 und dann die 1,0674/77 USD anzulaufen. Schaffe der EUR es, die 1,0577 USD hinter sich zu lassen, so wären die 1,0585/88 und dann die 1,0596/1,0602 USD die nächsten relevanten Anlaufziele. An beiden Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Über der 1,0602 USD wären die 1,0611/15 USD und das TH von Freitag die weitere Anlaufmarken.



Könne sich der EUR sich nicht über der 1,0540 USD halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0525/22 USD und dann bis 1,0515/13 USD gehen könnten. Gehe es unter die 1,0513 USD wären die nächsten Anlaufziele bei 1,0505/00 USD. Sollte der EUR bis hier hin zurücksetzen, bestünden hier gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Würden sich diese nicht einstellen, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0494/90 USD und dann bei 1,0478/74 USD gehen könnten. Sollte der EUR bis hierhin laufen, so bestünden hier auch gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Könne sich der EUR nicht über der 1,0474 USD halten, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 1,0460/57 USD und dann weiter bis 1,0450/45 USD gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,0568/82 als auch bei 1,0634. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0727 als auch bei 1,0751 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0498/57/30 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0392 als auch bei 1,0351 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0585 (1,0625) bis 1,0505 (1,0474) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (09.01.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte am Freitag morgen bei 1,0605/1,0575 USD, so die Experten von "day-trading-live.de".Bis zum späten Vormittag habe er sich der 1,0600 USD annähern können, sei jedoch nicht wesentlich über diese Marke gekommen. Es sei ein kleiner Rücksetzer an die 1,0565 USD gefolgt bevor es im Rahmen der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten zu einem Spike an die 1,0622 USD gekommen sei. Diese Aufwärtsbewegung sei aber umgehend abverkauft worden. Der EUR habe bis 1,0535 USD nachgegeben. Hier sei es zu einer kleinen Zwischenerholung gekommen, die aber auch wieder abverkauft worden sei. Bis zum Abend sei der EUR dann an die 1,0522 USD gerutscht. Er sei knapp über dieser Marke aus dem Wochenhandel gegangen.Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überwinden der 1,0615 bis in den Bereich de 1,0622/25 laufen könnte. Diese Bewegung hat sich am Freitag Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt getroffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1,0528 nicht ganz an unsere nächste Anlaufmarke bei 1,0517. Hier haben 6 Pips gefehlt.TH: 1,0622 (Vortag: 1,0615)/ TT: 1,0523 (Vortag: 1,0481)/ Range: 99 Pips (Vortag 134 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0540/1,0515 USD. Er notiere damit uter dem Niveau der Frühbörse am Freitag Morgen.