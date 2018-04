Linz (www.aktiencheck.de) - Auch der gestrige Handelstag brachte kaum Veränderung beim EUR/USD -Kurs, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Tagesverlauf habe ein Rückgang von Kursen knapp über 1,23 auf Werte um 1,2250 beobachtet werden können. Aktuell notiere der Greenback bei 1,2275. Heute stehe die Schnellschätzung der Inflationsraten für die Währungsunion an. Zwar würden Indikatoren auf einen Anstieg der Kernrate hindeuten, dennoch sollten die Zahlen Zinserhöhungsfantasien seitens der EZB keine Nahrung bieten. Am Nachmittag rücke der ADP-Beschäftigungsreport in Amerika in den Fokus und auch der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes sei von Interesse. Spannend bleibe, warum die positiven Wirtschaftsdaten und der steigende Zinsvorteil dem US-Dollar nicht mehr Auftrieb geben würden. Das Währungspaar EUR/USD scheine in der breiten Bandbreite 1,2150 bis 1,2550 gefangen. Daran würden auch die heutigen Daten nichts ändern. (04.04.2018/ac/a/m)