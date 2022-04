Ausschlaggebend für die Signale auf eine Zinserhöhung im Sommer dürfte die hohe Inflation im gemeinsamen Währungsraum sein. Im März sei die Inflationsrate mit 7,4 Prozent auf den höchsten Stand seit der Euro-Einführung gestiegen. Die Teuerung liege damit viel höher als das von der EZB angepeilte Inflationsziel. Die Notenbank strebe mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent an.



Jack Allen-Reynolds, Volkswirt von Capital Economics für Europa, rechne mit einem weiteren Anstieg der Inflation in der Eurozone. Dies dürfte die Verbraucherausgaben stark belasten. Er erwarte für dieses Jahr in der Region eine Stagflation, also eine Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und hoher Inflation.



Der Euro arbeite derzeit an einer Bodenbildung. Noch gebe es aber kein eindeutiges charttechnisches Signal. Anleger würden vorerst abwarten.



(Mit Material von dpa-AFX)



