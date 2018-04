Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Großteil der Aufwärtsbewegung der Gemeinschaftswährung bis zum Nachmittag ist gestern wohl, so man Händlern Glauben schenken möchte, einem Statement von EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny geschuldet, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum Währungspaar EUR/USD Natürlich habe es gestern auch noch genügend andere Gründe gegeben, Euro zu kaufen. Denn eine Rede von Chinas Präsident Xi Jinping, in der sich dieser hinsichtlich des Handelskonflikts mit den USA ausgesprochen konziliant gezeigt habe, sei von vielen Akteuren positiv wahrgenommen worden, obgleich Kommentatoren davor gewarnt hätten, sich nicht zu viel von dieser zur Schau gestellten Haltung zu versprechen.Wenig beachtet worden sei auch die Projektion des US-Haushaltsinstitutes CBO, wonach die Neuverschuldung bereits im Jahre 2020 eine Größenordnung von 1 Billion USD erreichen solle - das wäre immerhin zwei Jahre früher als ursprünglich geschätzt. An der schwächlichen Verfassung des Greenback hätten interessanterweise auch die Zahlen zur US-Produzentenpreisinflation nichts geändert, die in der Kernrate etwas stärker als erwartet ausgefallen seien. Damit dürften sich die Erwartungen bezüglich der Entwicklung der Konsumentenpreise, die heute veröffentlicht würden, eher nach oben orientieren und möglicherweise sogar dem für heute Abend erwarteten Protokoll zur März-Sitzung des Offenmarktausschusses der FED den Rang ablaufen. Im großen Bild - Konsolidierungszone von 1,2150/55 bis 1,2555 - falle die positive Tendenz des Euro, der nun den dritten Handelstag hintereinander mit einem Plus beendet habe, allerdings kaum ins Gewicht. (11.04.2018/ac/a/m)