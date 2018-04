Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Devisenmärkte muss wohl auch weiterhin festgehalten werden, dass die US-Handelspolitik ein nachhaltiger Belastungsfaktor für die Währung der Vereinigten Staaten darstellen dürfte, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/USD Selbst die US-Industrie, die von den handelspolitischen Maßnahmen Washingtons ja eigentlich profitieren sollte, scheine die neuen Strafzölle der Regierung Donald Trumps in der Summe nicht zu befürworten. Trotz eines gewissen Rückgangs der Beschäftigungskomponente liefere die Befragung des Institute for Supply Management zudem weitere Hinweise auf einen Fachkräftemangel. Die US-Industrie dürfte damit momentan gar nicht in der Lage sein, in sehr großem Umfang neue Jobs zu schaffen. Beide Ergebnisse der Umfrage müssten Donald Trump eigentlich zu denken geben. Dieser habe zuletzt dennoch den politischen Druck auf Mexiko weiter erhöht und die Aussicht auf einen Erfolg bei den NAFTA-Verhandlungen an die Forderung nach neuen Maßnahmen des Nachbarlandes bei der Sicherung der gemeinsamen Grenze gekoppelt.Für den US-Dollar spreche weiterhin vor allem das Zinsniveau. Mit 5J US-Staatsanleiherenditen im Bereich von 2,60% könnten Bonds aus dem USD-Universum für ausländische Investoren zunehmend auch ohne Währungshedge attraktiv sein. (04.04.2018/ac/a/m)