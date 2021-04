Paris (www.aktiencheck.de) - Der Euro gibt im Vergleich zum Dollar seit Wochen deutlich nach, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Auch wenn der Währungsmarkt komplex sei und es viele Einflussgrößen gebe, so sei die Situation doch wohl selten so einfach wie aktuell gewesen. Beide Volkswirtschaften würden aus einer tiefen Krise kommen, aus der nur Impfungen einen Ausweg bieten würden. Während der Pieks in den USA auf Parkplätzen und in Drogerien auch von weniger qualifiziertem medizinischen Personal verabreicht werde, würden in Europa vorwiegend Ärzte impfen. Auch sei die Versorgung mit Impfstoffen eine andere. Dass die europäische Gemeinschaftswährung im Vergleich zum Dollar derzeit das Nachsehen habe, sei daher keine allzu große Überraschung. Schließlich würden Impfquoten auch darüber entscheiden, wie schnell die Wirtschaft wieder uneingeschränkt agieren könne.



Während in Deutschland der Sommerurlaub selbst im Spätsommer auf der Kippe zu stehen scheine, möchten die Amerikaner den Unabhängigkeitstag am 4. Juli mit einiger Vorsicht bereits wieder im Stil der Jahre vor 2020 feiern. Kein Wunder, dass Investoren diesen Währungsraum aktuell vorziehen würden. Und: Angesichts der aktuellen Entwicklung spreche derzeit nicht so viel dafür, auf eine zeitnahe Trendwende zu setzen. Während das Verbrauchervertrauen in den USA steige, schwächle es in der Eurozone weiter. Erst ein Impferfolg, der auch wirklich einer sei, werde dem Euro wohl wieder auf die Beine helfen können. (01.04.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >