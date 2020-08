Aktuell befinde sich EUR/USD wieder in einer neuen Aufwärtsbewegung.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten nach dem jüngsten Rücksetzer unter den 10er-EMA erneut das Zepter übernehmen und würden Kurs auf das Verlaufshoch vom 18. August bei USD 1.196 nehmen. Dieses Hoch könnte dem übergeordneten Aufwärtstrend folgend dann überschritten werden. Die nächste Anlaufmarke der Bullen würde sich dann bei der runden Marke von USD 1.200 befinden. Gehe es noch weiter höher, dürfte die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1.215 angelaufen werden. Ein Ausbruch aus dem schon sehr steil steigenden Trendkanal sei eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar könne sich nur kurzfristig über dem 10er-EMA halten und tauche dann wieder nach unten ab. Gelinge den Bären ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal bei USD 1.176, wäre mit einem weiteren Kursrutsch bis zum 50er-EMA bei aktuell USD 1.161 zu rechnen. Darunter dürfte die Unterstützung von USD 1.143 angelaufen werden. (28.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) befindet sich seit Ende Mai in einer steilen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Ausbruch über den 200er-EMA sei direkt ein langfristiges bullishes Signal generiert worden. Es habe sich ein neuer steigender Trendkanal gebildet. Das erste Verlaufshoch habe am 10. Juni bei 1.142 USD gelegen. In der Folge sei es zu einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend gekommen. Diese Korrektur sei im Bereich der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals sowie im Bereich des 10er-EMAs ausgelaufen. Es sei ein weiterer Hochlauf bis USD 1.191 am 6. August gefolgt. Und dann eine weitere Abwärtskorrektur, erneut bis leicht unter den 10er-EMA sowie eine neue Aufwärtsbewegung bis USD 1.196 am 18. August. Die dann folgende Abwärtsbewegung sei abermals leicht unter dem 10er-EMA, sowie an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals ausgelaufen.