Ausblick: EUR/USD könnte einen Retest des 200er EMA starten, nachdem hier zuvor ein nachhaltiger Anstieg gelungen sei. Nach diesem Pullback, dürfte EUR/USD vor einem weiteren Anstieg stehen und der übergeordneten Aufwärtsbewegung weiter folgen.



Die Short-Szenarien: EUR/USD sacke nach dem Verlaufshoch bei USD 1,142 wieder ab und falle nachhaltig unter die Unterstützung bei USD 1,123. Dann dürfte direkt der Bereich um den 200er und 50er EMA bei aktuell USD 1,105/1,107 angelaufen werden. Nachdem ein nachhaltiger Ausbruch über den 200er EMA jahrelang nicht gelungen sei, wäre ein Retest nicht ungewöhnlich. Solange EUR/USD aber über dem 200er EMA notiere, sei langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich von den Kursabgaben der Vortage schnell erholen und über das Verlaufshoch bei USD 1,135 vom 16. Juni ansteigen. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei USD 1,142 zu rechnen. Hier verlaufe der 200er EMA im Fünf-Jahreschart. Gelinge ein weiterer Anstieg, dürften die Bullen Kurs auf den Widerstand bei USD 1,150/1,153 nehmen. (19.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD konnte nach der langen Seitwärtsbewegung und der Bodenbildung im Bereich von USD 1,077 am 27. Mai nach oben aus dem fallenden Trendkanal ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Direkt am 28. Mai sei EUR/USD auch der Anstieg über den 200er EMA gelungen, womit sich die Lage auch langfristig wieder aufgehellt habe. Zuvor sei das Währungspaar immer wieder am 200er EMA nach unten abgeprallt. Der Ausbruch nach oben sei kraftvoll erfolgt, das bisherige Verlaufshoch sei bei USD 1,142 am 10. Juni erreicht worden. Aktuell verlaufe EUR/USD wieder seitwärts, könnte aber vor einem weiteren Rücklauf zum genannten 200er EMA stehen. Allerdings deute die Schneidung des 50er EMA über den 200er EMA auf langfristig weiter steigende Kurse hin, trotz einer möglichen Abwärtskorrektur.