Ausblick: Der Pullback an die untere Begrenzung des alten steigenden Trendkanal dürfte wohl nun abgeschlossen sein.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar zeige sich bereits wieder schwächer und könne bisher erneut nicht nachhaltig über den 10er EMA ansteigen, womit bereits weitere Kursschwäche zu erwarten sei. Rutsche EUR/USD auch wieder unter den 50er EMA bei USD 1,1701, würde sich die Lage weiter eintrüben und ein Rücklauf bei EUR/USD bis zur Unterstützung bei USD 1,1402 zu erwarten sein. Kurz darunter verlaufe aktuell auch der 200er EMA bei USD 1,138, der den Bären ebenfalls Einhalt gebieten sollte. Sollte es zu einem Durchbruch unter den 200er EMA kommen, würde sich die Lage für EUR/USD auch langfristig eintrüben und ein Rücklauf zur Marke von USD 1,100 wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich über dem 50er EMA halten und den steigenden Trendkanal zurückerobern. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei USD 1,176 und zum Widerstandsbereich bei USD 1,188/1,190 zu rechnen. (02.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD startete Ende Mai einen starken Aufwärtstrend und konnte den seit 2018 bestehenden langfristigen Abwärtstrend beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.EUR/USD sei zügig angestiegen, wobei sich der Aufwärtstrend ab Ende Juli deutlich abgeflacht habe. Das Verlaufshoch dieser Aufwärtsbewegung sei am 01. September bei USD 1,201 markiert worden. In der Folge habe sich das Währungspaar eine Zeit lang seitwärts bewegt und keinen nachhaltigen Anstieg mehr über seinen 10er EMA geschafft. Dies sei bereits ein erstes verstecktes Signal für weitere bevorstehende Schwäche bei EUR/USD gewesen. Zumal die EZB mehrmals habe verlauten lassen, dass sie der starke Euro besorgt und daher entsprechende Maßnahmen auch von der Seite der Notenbank zu erwarten gewesen seien. EUR/USD sei dann aus dem Trendkanal herausgefallen und habe am 25. September im Verlaufstief USD 1,161 erreicht. Es sei ein Pullback an die untere Trendkanalbegrenzung gefolgt.