Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das erste Quartal des Jahres 2018 geht zu Ende und vielerorts werden Resümees zur Euro-Entwicklung während dieser Zeit gezogen, so die Analysten der Deutschen Bank.Mehr aber noch dürften die protektionistischen Tendenzen aus den USA samt drohendem Handelskrieg zu einem Umdenken bei den besonders davon betroffenen Staaten führen. Alleine schon eine prozentual kleine Verschiebung bei der Allokation der Währungsreserven, weg vom Dollar in Richtung etwa des Euro, würde den Wechselkurs erheblich beeinflussen. Zumindest könnte dies eine Begründung dafür sein, warum der Euro trotz per saldo unveränderter geldpolitischer Perspektive gerade gegenüber dem Dollar nicht wirklich unter Druck geraten sei. Wo doch einst im ersten Quartal bei vielen Marktteilnehmern einmal die mittlerweile enttäuschte Vorstellung kursiert habe, die EZB könne die Rückführung ihrer Anleihekäufe beschleunigen und die Leitzinsen früher als gedacht erhöhen.Jenseits dieser langfristigen Betrachtung habe es gestern im Tagesgeschäft kurzfristig Druck auf den Euro gegeben. Möglicherweise, weil das US-Wachstum im vierten Quartal in der endgültigen Version noch einmal positiv überrascht habe. Und das bei einem größer als erwartet ausgefallenen US-Handelsbilanzdefizit im Februar. Jedenfalls sei der jüngste kurzfristige, ohnehin gedämpfte Aufwärtsimpuls des Euro innerhalb seiner Konsolidierungszone (1,2155 bis 1,2555) gestern zum Erliegen gekommen. (29.03.2018/ac/a/m)