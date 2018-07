Mit Blick auf das heute anstehende Treffen mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin sei es daher nur verständlich, wenn sich einige Kommentatoren Gedanken darüber machen würden, ob Trump nicht eventuell versuchen wolle, die am Handelskonflikt beteiligten Parteien gegeneinander auszuspielen.



Bei zahlreichen Akteuren der vom Handelsstreit betroffenen Nationen hätten die monatelang anhaltenden Auseinandersetzungen und Drohgebärden anscheinend zu einer Verhaltensänderung geführt: Dispositionsentscheidungen seien offensichtlich nicht mehr auf die lange Bank geschoben worden. Alleine der Warenaustausch zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China sei im ersten Halbjahr deutlich um 13,1 Prozent auf 301 Milliarden US-Dollar gestiegen. Marktteilnehmer hätten diesen sprunghaften Anstieg fast ausschließlich darauf zurückgeführt, dass Exporteure einen Teil ihrer Aktivitäten zeitlich vorzogen hätten, um vor dem Inkrafttreten der Strafzölle noch so viele Waren wie möglich auszuführen. Dieses erhöhte Warenaufkommen habe sich aber augenscheinlich auch auf Preise für importierte Waren ausgewirkt. Im Juni hätten sich die US-Einfuhrpreise gegenüber dem Vorjahresmonat lediglich um 4,3 Prozent erhöht, was unterhalb der Markterwartungen gelegen habe.



Auf die Gemeinschaftswährung (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) hätten die äußeren Einflüsse positiv abgefärbt. Der Euro habe bis Handelsschluss fast die Hälfte seiner Wochenverluste wettmachen können und befinde sich somit wieder genau in der Mitte der bekannten Konsolidierung, die zwischen 1,1505 und 1,1855 verlaufe. (16.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Donnerstag überwog noch der Eindruck, der Handel würde sich wieder auf ökonomische Daten konzentrieren oder sich Gedanken über die mittelfristige Zinsentwicklung und den künftigen Kurs der Notenbanken in den USA und der Eurozone machen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Zum Wochenende habe dann aber bereits wieder das Thema dominiert, das schon seit Jahresbeginn fast ununterbrochen die Finanzmärkte zu beherrschen scheine: Politik. Eine in diesem Zusammenhang omnipräsente Person sei hierbei wieder äußerst aktiv gewesen: Donald Trump. Der US-Präsident habe bei seiner England-Visite für Dauerschlagzeilen gesorgt, insbesondere durch pikante Äußerungen in Sachen Brexit. Aber auch Spitzen, die Trump erneut in Richtung EU, China oder Kanada ausgeteilt habe, hätten in den vergangenen Tagen für Unruhe gesorgt.