Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im EUR/USD klar intakt, die aktuelle Abwärtskorrektur könnte nun im Bereich des 10er EMA auslaufen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne sich im Bereich des 10er EMA fangen und einen erneuten Kursanstieg vollziehen. Dem Aufwärtstrend folgend sollte dann das Verlaufshoch bei USD 1,226 überschritten werden. Die nächste Zielmarke der Bullen wäre dann das Verlaufshoch bei USD 1,234. Darüber würde dann der Widerstandsbereich um USD 1,240 als Anlaufziel folgen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD breche unter den 10er EMA nach unten durch und erhöhe in der Folge die Abwärtsdynamik. Werde dann auch die rote gestrichelte Unterstützungslinie im Tageschart bei aktuell USD 1,215 nach unten durchbrochen, könnten die Bären direkt Kurs auf den 50er EMA im Bereich von USD 1,207 nehmen. Erst darunter würde sich die Lage für EUR/USD auch mittelfristig wieder deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bisz um 200er EMA zu erwarten sein. (28.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seitdem Verlaufstief bei USD 1,170 vom 31. März in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei seien Abwärtskorrekturen in der Regel im Bereich des 10er EMA ausgelaufen. Tiefer gehende Korrekturen seien von den Bullen im Bereich des 50er EMA abgefangen worden. Im bisherigen Verlaufshoch der aktuellen Aufwärtsbewegung seien am 25. Mai USD 1,226 erreicht worden. In der Folge sei es zu einer weiteren Abwärtskorrektur gekommen, die aktuell erneut den 10er EMA erreicht habe. Die Korrektur könnte nun in diesem Bereich um den 10er EMA erneut auslaufen und in der Folge eine neue Aufwärtsbewegung starten, die das bisherige Verlaufshoch bei USD 1,226 dem Aufwärtstrend folgend überschreiten sollte. Zu beachten sei zudem, dass es im Wochenchart im November eine bullishe Überschneidung des 50er EMA über den 200er EMA gegeben hat. Ein langfristiges Stärkesignal.