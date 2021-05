Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserem Jahresausblick zeichneten wir für das Währungspaar EUR/USD ein zweigeteiltes Bild, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während es im 1. Halbjahr 2021 zu einem EUR-Rücksetzer kommen sollte, hätten sie im Anschluss gute Chancen für die europäische Einheitswährung gesehen, die Zielmarke von 1,25 USD ins Visier zu nehmen. Da sich diese Einschätzung (bisher) als Prognosetreffer erwiesen habe, sei es Zeit für ein Follow-up. Im langfristigen Kontext habe die Korrektur des 1. Quartals einen lehrbuchmäßigen Pullback an den ehemaligen Abwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 1,1628 USD) gebracht, welcher den Bruch des langfristigen EUR-Baissetrends bestätige. Zusammen mit dem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (1,1735 USD bzw. 1,1694 USD) entstehe auf diesem Niveau eine massive Kreuzunterstützung. Doch dieses Level sei noch aus einem anderen Blickwinkel heraus interessant: Der Jahres-Pivotpunkt - abgeleitet aus dem Hoch-, dem Tief- sowie dem Schlusskurs des Jahres 2020 - bei 1,1719 USD runde die beschriebene Kumulationszone ab. Ohne ein Rebreak dieser Bastion würden die Analysten unverändert von einem langfristigen Gezeitenwandel zugunsten des Euro ausgehen.



Dank der bestätigten Trendwende dürfte die europäische Valuta zum Greenback das Verlaufshoch von Januar bei 1,2349 USD in den nächsten Monaten wieder ansteuern. Von diesem Level sei es dann fast nur noch ein Wimpernschlag bis zu dem Jahresziel der Analysten bei 1,25 USD. Charttechnisch könnten Anleger die Bedeutung der Widerstandszone aus dem Mehrjahreshoch vom Februar 2018 bei 1,2555 USD, zwei weiteren Fibonacci-Level (1,2516/1,2597 USD) sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 1,2617 USD) gar nicht überschätzen. Schließlich würde ein Spurt über diese Kumulationszone die Bodenbildung der letzten sechs Jahre abschließen, sodass das Währungspaar EUR/USD bei einem erfolgreichen Befreiungsschlag nochmals deutlicher in Bewegung geraten könnte. Mit anderen Worten: Jenseits der diskutierten Schlüsselzone eröffne sich positives EUR-Überraschungspotential. Der Faktor "Saisonalität" passe sehr gut zur bisherigen Einschätzung: So lege der typische Verlauf aller US-Nachwahljahre seit 1973 einen baldigen zyklischen Wendepunkt nahe. Ab Anfang Juni profitiere die europäische Einheitswährung möglicherweise von dem dann einsetzenden saisonalen Rückenwind. (12.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



