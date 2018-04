Ein Kommentator der "Financial Times" habe jüngst eine völlig andere, möglicherweise vielerorts in Vergessenheit geratene Komponente für die Dollar-Schwäche im ersten Quartal ins Spiel gebracht: den Ölpreis. Denn, so sein Argument, es bestünde ein inverser Zusammenhang zwischen der Ölpreisentwicklung und dem US-Dollar. Steige der Preis für Rohöl, gäbe es mehr Erträge in US-Dollar (natürlich nur, sofern das Öl außerhalb der USA produziert werde). Diese in früheren Zeiten als Petro-Dollar bezeichneten Erträge würden den Außenwert des USD naturgemäß belasten. Und umgekehrt, wenn der Ölpreis fallen sollte.



Tatsächlich zeige zumindest ein selektiver Blick auf die Historie von Anfang 2014 bis heute einen derartigen Zusammenhang. Diese Betrachtungsweise könnte insofern auch einen Sinn ergeben, als der Dollar in Zeiten wirtschaftlichen Wachstums bzw. Vertrauens in die US-Ökonomie (etwa reflektiert durch steigende Energiepreise) als so genannter sicherer Hafen nach dieser Lesart weniger gefragt wäre. Und spinne man den Faden weiter, müsste der Dollar andererseits in Zeiten ökonomischer Unsicherheit, etwa bei einem drohenden Handelskrieg, auch gegenüber dem Euro stärker nachgefragt sein.



Tatsächlich habe sich nach dem Rebound der Aktienkurse (als Zeichen der Erleichterung) an der Wall Street gestern am Ende der Dollar statt des Euro erholt. Natürlich aus ganz anderen Gründen. Doch nicht etwa, weil die deutschen Einzelhandelsumsätze im Februar hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien? Oder weil sich FOMC-Mitglied und Zinstaube Neel Kashkari von den positiven Effekten der US-Steuerreform überrascht zeige? Es bleibe zu befürchten, dass der Euro innerhalb seiner Konsolidierungszone zwischen 1,2155/60 und 1,2555 noch einige (Fehl)impulse - in der Fachsprache als "Noise" bezeichnet - über sich ergehen lassen müsse. (04.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das zurückliegende Quartalsende und die österliche Feiertagspause haben bei etlichen Marktbeobachtern offensichtliche Fragezeichen hinterlassen, so die Analysten der Deutschen Bank.Sei es, dass einigen nicht in den Kopf wolle, dass der Greenback gegenüber dem Euro trotz seines Zinsvorteils in langfristigen Staatsanleihen - bei denen mit zehnjähriger Laufzeit betrage dieser immerhin 2,3 gegenüber 2 Prozent zu Jahresanfang - nicht mehr Kapital angezogen habe. Vielleicht erscheine die Risikoprämie für ausländische Investments in den USA aber immer noch zu niedrig. Gut möglich, dass auch politische Erwägungen, etwa der Handelskonflikt zwischen den USA und China, größere Kapitalströme verhindert hätten.