Ausblick: Mit dem Ausbruch über den 200er EMA habe sich die Lage für EUR/USD nachhaltig aufgehellt. EUR/USD gebe aktuell zudem nicht wieder kräftig ab, sondern verlaufe nach dem Anstieg seitwärts, was ebenfalls ein bullishes Signal sei.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne nach der aktuellen Konsolidierung weiter hochziehen und das Verlaufshoch bei USD 1,142 nach oben überschreiten. Die nächste Anlaufmarke wäre das Verlaufshoch vom 09. März bei USD 1,149. Zu beachten sei, dass der 50er EMA kurz vor einer Schneidung des 200er EMA nach oben stehe, was ein weiteres bullishes Signal wäre und dem Cross langfristig weiteren Auftrieb geben könnte.



Die Short-Szenarien: EUR/USD könne den 200er EMA im Fünf-Jahreschart bei USD 1,137 nicht nach oben durchbrechen. In der Folge gehe EUR/USD von der aktuellen Seitwärtsbewegung in eine neue Abwärtsbewegung über und sacke nach unten ab. Es könnte dann zu einem Retest des 200er EMA im Tageschart bei USD 1,104 kommen. In diesem Bereich verlaufe unterstützend aktuell auch der 50er EMA. Gelinge den Bären hier ein Durchbruch nach unten, würde sich die Lage wieder nachhaltig eintrüben und ein Rücklauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals bei USD 1,095 zu erwarten sein. (12.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD hat sich in den Vorwochen sehr bullish gezeigt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zunächst sei dem Cross der Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal am 27. Mai bei USD 1,096 gelungen. In der Folge habe EUR/USD auch den wichtigen 200er EMA bei USD 1,102 am 28. Mai direkt nach oben durchbrechen können. An diesem 200er EMA sei EUR/USD in den Vorjahren immer wieder mit einem Durchbruch nach oben gescheitert. Der 200er EMA diene als wichtiger Signalgeber für den weiteren langfristigen Kursverlauf. EUR/USD habe dann auch kräftig weiter hochziehen und am 10. Juni ein Verlaufshoch bei USD 1.142 markieren können. Seitdem konsolidiere das Währungspaar auf hohem Niveau seitwärts.