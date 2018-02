Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Bezug auf das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) hatten wir zuletzt immer wieder die Bedeutung des Widerstandsbündels bei rund 1,25 USD betont, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf diesem Niveau falle der alte Basisaufwärtstrend seit Anfang 1985 (akt. bei 1,2409 USD) mit den Glättungslinien der letzten 90 bzw. 200 Monate (akt. bei 1,2450/53 USD) sowie dem 61,8%-Retracement des EUR-Verfalls von Mai 2014 bis Januar 2017 (1,2597 USD) zusammen. Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch den Abwärtstrend der letzten 10 Jahre (akt. bei 1,2565 USD). Seit Ende Januar habe sich der Euro an diesen Hürden abgearbeitet. In diesem Verhaltensmuster spiegele sich der Respekt der Marktteilnehmer vor den angeführten Barrieren wider.



Die Luft werde gegenwärtig auch mit Blick auf die quantitativen Indikatoren dünner. So würden sowohl der MACD als auch der RSI negative Divergenzen ausweisen, indem die jüngsten zyklischen Hochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Analog würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die aktuellen CoT-Daten interpretieren, welche nach wie vor ein extrem großes Ausmaß an spekulativen EUR-Longpositionen signalisieren würden. In dieser Gemengelage stecke das Jahreshoch 2017 (1,2092 USD) im Zusammenspiel mit dem zyklischen Tief vom Juli 2012 (1,2040 USD) einen ersten wichtigen Rückzugsbereich ab. (28.02.2018/ac/a/m)





