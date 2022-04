Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Rückfall in den alten, seit 2008 bestehenden Baissetrend (akt. bei 1,1364 USD), belastet den Euro im Vergleich zum US-Dollar weiterhin, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt habe die europäische Einheitswährung ein neues Verlaufstief (1,0634 USD) und damit auch den endgültigen Bruch des flachen Aufwärtstrends seit dem Jahresultimo 2016/17 (akt. bei 1,0834 USD) hinnehmen müssen. Aufgrund dieser negativen Weichenstellungen dränge sich die Frage nach den nächsten Rückzugslinien auf, zumal die meisten quantitativen Indikatoren (z.B. RSI, MACD) ebenfalls zur Vorsicht mahnen würden. In diesem Kontext sei zunächst das Tief vom März 2020 bei 1,0635 USD zu nennen. Danach würden die Tiefs bei rund 1,05 USD die nächste markante Unterstützungszone definieren, ehe bereits das Mehrdekadentief vom Januar 2017 bei 1,0339 USD wieder in den Mittelpunkt rücke. Unter saisonalen Gesichtspunkten würden sich - gemessen am typischen Verlauf des US-Zwischenwahljahres - erst in der 2. Jahreshälfte EUR-Erholungschancen eröffnen. Bis dahin drohe ein Ausloten der diskutierten Unterstützungen. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren müsste der Euro dagegen den eingangs erwähnten Abwärtstrend zu den Akten legen, doch das sei gegenwärtig absolute Zukunftsmusik. (27.04.2022/ac/a/m)



