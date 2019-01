Linz (www.aktiencheck.de) - So ereignislos die EUR/USD-Entwicklung (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) zum Jahresende verlief, so ereignislos ist das Währungspaar ins neue Jahr gestartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Zu einem Test des Widerstandes bei 1,1500 sei es bis jetzt nicht gekommen. In Anbetracht des außerordentlich soliden US-Arbeitsmarktberichtes von vergangenen Freitag habe sich der Euro gut behaupten können. Auch am US-Markt mache sich langsam eine gewisse Konjunkturskepsis breit.



Seit November bewege sich EUR/USD - von wenigen Ausreißern abgesehen - zwischen 1,1300 und 1,1460 mit einer leichten Tendenz nach oben. Sollte der Euro die Marke von 1,1500 überschreiten, lägen die nächsten Chartpunkte bei 1,1550 und 1,1610. (09.01.2019/ac/a/m)



