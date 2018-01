Hannover (www.aktiencheck.de) - Der zum Start des Jahres 2018 zunächst zu beobachtende ausgeprägtere Druck auf den US-Dollar ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) hat zuletzt etwas nachgelassen, so die Analysten von Nord LB.Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing hätten dagegen klar positiv überrascht. Der nationale Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie habe im Berichtsmonat Dezember auf beachtliche 59,7 Punkte zulegen können. Die starken Zahlen zur Auftragskomponente dieses wichtigen nordamerikanischen Stimmungsindikators würden zudem Hoffnung auf einen guten Start der US-Wirtschaft in das Jahr 2017 machen. Da auch die "Prices Paid" hätten zulegen können, bleibe die FED offenkundig unter Zugzwang. Generell spreche das Zinsumfeld nach Auffassung der Analysten zumindest zunächst für den US-Dollar. So notiere die Rendite von Treasuries mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren inzwischen oberhalb von 2,50%.Folglich sollten die Devisenmärkte am Freitag mit großem Interesse auf die zur Meldung anstehenden Zahlen zu den Konsumentenpreisen und zu den Einzelhandelsumsätzen in den USA blicken. Grundsätzlich würden die Analysten schon damit rechnen, dass der Konsument eine tragende Säule der US-Wirtschaft bleiben sollte. Die Stärke im Vormonat begrenze im Dezember natürlich das Potenzial für den weiteren Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze. Insofern müsse das FX-Segment bei der Interpretation der Daten in jedem Fall mögliche Revisionen der November-Zahlen im Auge behalten. Zudem könnten sich Überraschungen aufgrund der Kältewelle ergeben. (10.01.2018/ac/a/m)