Ausblick: Der Aufwärtstrend in dem Währungspaar sei klar intakt. EUR/USD dürfte nun dem Trend folgend weiter ansteigen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne den Widerstand bei 1,109 USD nachhaltig überwinden und im weiteren Verlauf auf den großen Widerstand bei 1,116/1,117 USD nehmen. In diesem Bereich verlaufe nun auch der 200er EMA als hartnäckiger Widerstand. Erst bei einer Überwindung des 200er EMA würde sich die Lage für EUR/USD auch langfristig wieder aufhellen.



Die Short-Szenarien: EUR/USD könne sich nicht über dem Widerstand bei 1,109 USD halten und tauche erneut nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA bei 1,1061 USD. Gehe es weiter tiefer, dürfte der EUR/USD-Kurs auf den unteren Trendkanalbereich bei 1,015 USD nehmen. Breche der EUR/USD aus dem steigenden Trendkanal nach unten aus, würde sich die Lage wieder langfristig eintrüben. (06.12.2019/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem 01. Oktober mit dem Verlaufstief bei 1,0879 CHF in einem neuen steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 21. Oktober sei bei 1,1178 USD ein Verlaufshoch gebildet worden, aus dem sich mit dem zweiten Verlaufshoch vom 31. Oktober bei 1,1175 CHF ein bearishes Doppeltopp entwickelt habe. In der Folge sei EUR/USD auch wieder nach unten abgesackt und habe die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 1,098/1,099 USD angesteuert. Das Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung sei am 29. November bei 1,0981 USD gebildet worden. Der untere Trendkanalbereich habe verteidigt und der Aufwärtstrend damit bestätigt werden können. In der Folge habe das Währungspaar wieder hochgezogen und am 05. Dezember den massiven Widerstand bei 1,109 USD überwunden.