Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0570/1,0590 USD. Er notiere damit unter dem Niveau der Frühbörse am Freitag Morgen.



Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst wieder über die 1,0590 USD zu schieben und dort auch festzusetzen. Gelinge dies, so könnte er zunächst versuchen, die 1,0601/03, die 1,0612/15 und dann die 1,0623/25 USD zu erreichen. Komme es bei 1,0623 USD zu keinen Rücksetzern, so könnte der EUR dann die 1,0633/35, die 1,0644/47 und dann die 1,0652/54 USD anlaufen. Das wäre aber das Maximale, was die Experten dem EUR heute auf der Oberseite zutrauen würden. Sie würden nicht davon ausgehen, dass er es schaffe, sich über die 1,0660 USD zu schieben, oder gar das TH von Freitag zu bestätigen.



Könne sich der EUR nicht über die 1,0590 USD schieben, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0583/81 USD und dann bis zum TT von Freitag gehen könnten. Rutsche der EUR heute unter die 1,0579 USD, so könnte er dann die 1,0570/68, die 1,0561/59 und dann die 1,0553/50 USD anlaufen. Setze der EUR bis 1,0553/50 USD zurück, so bestünden hier gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Stelle diese sich aber nicht ein, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen. Anlaufbereiche wären die 1,0543/41, die 1,0535/33 und dann die 1,0528/25 USD. Weiter abwärts sollte es heute nicht gehen.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe seine Widerstände heute bei 1,06/2674 als auch bei 1,0717/90. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0847 als auch bei 1,0902/40/70 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0570 als auch bei 1,0547 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0505 als auch bei 1,0457/30 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,0612 (1,0625) bis 1,0553 (1,0535) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (10.04.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR notierte am Freitag morgen bei 1,0660/1,0640 USD, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Morgen, wie Tags zuvor auch, gleich nachgegeben. Er sei in kleineren Impulsen bis an die 1,0630 USD gerutscht. Im Rahmen der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag Nachmittag sei es dann zu der erwarteten Vola gekommen. Der EUR habe bis in den Bereich der 1,0666 USD gespickt. Diese Bewegung sei aber sofort wieder abverkauft worden. Der EUR sei bis zum Handelsschluss unter die 1,0600 USD gesackt und sei bei 1,0588 USD aus dem Handel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überwinden der 1,0650 USD das Potenzial haben könnte, zunächst bis in den Bereich der 1,0661/63 USD zu laufen. Dieser Bereich sei im Rahmen des Spikes am Nachmittag erreicht und leicht überwunden worden. Es habe aber nicht mehr bis an die nächste Anlaufmarke gereicht. Die Rücksetzer hätten am Nachmittag einen ausgeprägten Charakter gehabt. Sie seien noch 4 Pips unter die maximale Anlaufmarke bei 1,0583 USD gegangen. Damit habe das Setup am Freitag nicht optimal gegriffen.TH: 1,0666 (Vortag: 1,0697)/ TT: 1,0579 (Vortag: 1,0628)/ Range: 87 Pips (Vortag: 69 Pips)