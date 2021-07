Es sei dann zu einem erneuten Anstieg gekommen, wobei mit dem Verlaufshoch bei USD 1,197 am 25. Juni direkt der 10er EMA erreicht worden sei, bevor es dann wieder abwärts gegangen sei. Das nächste Verlaufstief sei am 07. Juli bei USD 1,178 erreicht worden, bevor eine neue Aufwärtskorrektur eingeleitet worden sei, die erneut nur den 10er EMA erreicht habe und von hier wieder nach unten abgeprallt sei. Aktuell bewege sich EUR/USD im Bereich von USD 1,184 leicht unter dem 10er EMA seitwärts.



Ausblick: Der Abwärtstrend sei bei EUR/USD mit einer Kette von tieferen Verlaufstiefs und tieferen Verlaufshochs klar intakt. Solange der Wert den 10er EMA nicht nachhaltig überbieten könne, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar pralle erneut nachhaltig am 10er EMA nach unten ab und falle dem Abwärtstrend folgend auch unter das Verlaufstief bei USD 1,178 vom 07. Juli. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief vom 31. März bei USD 1,170. Gehe es weiter tiefer, wäre die Unterstützung bei USD 1,162 das nächste Anlaufziel. Zu beachten sei zudem, dass sich EUR/USD im Wochenchart unter dem 50er EMA bei USD 1,187 befinde und damit ein weiteres Schwächesignal generiert worden sei.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne weiter ansteigen und den 10er EMA nachhaltig nach oben durchbrechen und damit ein Stärkesignal generieren. Gelinge dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 200er EMA bei USD 1,193 zu rechnen. Gelinge dann auch noch ein Anstieg über das Verlaufshoch bei USD 1,197, wäre der 50er EMA bei USD 1,199 das nächste Anlaufziel. (09.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 vom 25. Mai in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst in einer Top-Formation eine Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs gebildet worden, bevor das Währungspaar dann am 11. Juni nachhaltig unter den 10er EMA gerutscht sei und damit ein starkes kurzfristiges Schwächesignal generiert habe. Am 16. Juni sei dann auch der 50er EMA und am 17. Juni der 200er EMA gefallen, bevor das Verlaufstief bei USD 1,184 erreicht worden sei.