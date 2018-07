Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des gestrigen Feiertags in Japan entwickelte der Yen praktisch keine Eigendynamik, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Am Ende des Tages habe der Euro (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) von seiner gestrigen inneren Stärke profitiert. Er bewege sich nun innerhalb seines kurzfristigen Aufwärtstrends zwischen 129,50 und 133,25 langsam nach oben. (17.07.2018/ac/a/m)