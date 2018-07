Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem vorgestern noch Medienberichte zirkulierten, wonach so genannten Quellen zufolge die Inflationsprognosen der Bank of Japan bei deren nächster Sitzung am 30./31. Juli gesenkt werden sollen, meldete sich nun mit Yutaka Harada ein Mitglied des Lenkungsrates der BoJ zu Wort, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Er könne sich dennoch vorstellen, dass der Konsumentenpreisindex das derzeitige Ziel von 2 Prozent erreichen könnte, sofern die Arbeitslosenquote unter 2 Prozent fallen sollte - zuletzt habe diese mit 2,2 Prozent immerhin auf dem niedrigsten Niveau seit 25 Jahren gelegen. Preisdruck sei deswegen bislang jedoch nicht entstanden. Tatsächlich sei der Yen gegenüber dem Euro nahezu unbewegt geblieben - dieser befinde sich nach wie vor in seiner Konsolidierungszone zwischen 126,60 und 130,40 EUR/JPY . (05.07.2018/ac/a/nw)