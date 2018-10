Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einer Reuters-Umfrage zufolge ist die Anzahl der vom Handelskonflikt zwischen den USA und China betroffenen japanischen Unternehmen auf 30 Prozent der Befragten angestiegen - im Mai betrug dieser Prozentsatz noch 3 Prozent, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Fast die Hälfte dieser Firmen befürchte, zumindest von den Nebenwirkungen des Handelskonflikts in irgendeiner Weise betroffen zu sein. Dabei gelte die Hauptsorge japanischen Exporten nach China, dessen Nachfrage sich infolge des Konflikts abschwächen könnte. Unterdessen habe sich der Yen gestern etwas abgeschwächt und habe den Euro in die Mitte seiner Konsolidierung zwischen 128,00 und 132,00/10 steigen lassen. (17.10.2018/ac/a/m)