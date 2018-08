Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aus Japan gab es heute früh ein paar ökonomischen Daten, wobei die Entwicklung der Bareinkommen im Juni mit einem Zuwachs von 3,6 Prozent (inflationsbereinigt +2,8 Prozent) gegenüber dem Vorjahr positiv überraschte, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Im gleichen Zug seien die Ausgaben der privaten Haushalte (-1,2 Prozent ggü. Vj.) weniger stark als befürchtet gefallen. Der Wechselkurs sei davon unbeeinflusst geblieben, doch scheine sich der Euro von der unteren Begrenzung seiner Konsolidierung zwischen 128,40 und 131,40 EUR/JPY nicht mehr richtig lösen zu können. (07.08.2018/ac/a/m)