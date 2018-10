Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat sich gegenüber dem japanischen Yen seit Anfang September bis in die zweite Oktoberwoche um die Marke von 129 EUR/JPY (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) seitwärts entwickelt, so die Analysten der DekaBank.Charttechnik: EUR/JPY habe mit dem jüngsten Anstieg bis 133,12 den Abwärtstrend erst einmal verlassen können. Gleichwohl habe der Widerstandsbereich (133,50) sich als markant herausgestellt und die Euro Erholung habe an Dynamik eingebüßt. Damit seien die horizontalen Chartpunkte 133,50-Widerstand/127,60-, 124,10-Unterstützung zu beachten. Seitwärtshandel !?Perspektiven: Der Yen habe gegenüber dem Euro im Jahresverlauf 2017 an Wert verloren. Der Ausblick für die japanische Währung bleibt trübe. Eine nachhaltige Aufhellung der Wachstumsperspektiven sei nach wie vor nicht in Sicht. Denn Premierminister Abe zögere weiter, mit echten Strukturreformen den zentralen Bereich seiner "Abenomics" in Angriff zu nehmen. Die Notenbank sei mit ihrer expansiven Geldpolitik mittlerweile ein wesentlicher Anker der Volkswirtschaft. Je länger die Strukturreformen und die Schuldenkonsolidierung hinausgeschoben würden, desto größer werde die Abhängigkeit von der lockeren Geldpolitik und desto schwerer werde der Ausstieg aus diesem monetären Umfeld. Für eine nachhaltige Gesundung der Volkswirtschaft sei - neben Strukturreformen - eine Normalisierung der Geldpolitik unerlässlich. (Ausgabe 10/2018) (16.10.2018/ac/a/m)