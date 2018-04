Wien (www.aktiencheck.de) - Nach der Wiederwahl der Regierungspartei Fidesz bei der Parlamentswahl am Sonntag (8. April) kann Ministerpräsident Orbán seine dritte Amtszeit in Folge antreten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Bei einer ungewöhnlich hohen Wahlbeteiligung (69%) habe die Fidesz-Partei 48,5% der Zweitstimmen erzielt und in 91 der 106 einzelnen Wahlkreise das Direktmandat erworben. Dies führe aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Zwei-Drittel-(Verfassungs)mehrheit im Parlament (ähnlich wie in 2010 und 2014). Der Sieg der Fidesz-Partei sei nicht überraschend gewesen, doch von unvorhergesehenem Ausmaß. Da die Regierungspartei versprochen habe, die auf die Verringerung der Makrorisiken und die Stimulierung des Wirtschaftswachstums abzielende bisherige Wirtschaftspolitik fortzusetzen, würden die Analysten mit keinen wesentlichen Marktreaktionen rechnen.



Ungarische Staatsanleihen würden sich festigen, während der Ungarische Forint stabil bleibe. Aus technischer Sicht befinde sich der EUR/HUF-Wechselkurs nach wie vor in der Mitte seiner Bandbreite von 308 bis 315 und teste nun die nächste Widerstandsgrenze vor dem oberen Ende der Bandbreite. Die Analysten würden nur wenig Spielraum für eine weitere deutliche HUF-Abschwächung sehen und auch für die kommenden Wochen mit einer Seitwärtsbewegung rechnen. (Fokus FX Ausgabe 07/2018) (11.04.2018/ac/a/m)







