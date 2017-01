Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Euro konnte gegenüber dem Britischen Pfund zum Jahreswechsel 2016/17 Gewinne verbuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Per saldo habe sich die 200-Tages-Linie (akt. bei 0,8368 GBP) im Dezember als tragfähige Unterstützung erwiesen, auf deren Basis ein Aufwärtsimpuls gelungen sei. In diesem Kontext würde mit dem nachhaltigen Sprung über das Hoch vom August 2016 (0,8727 GBP) eine positive Weichenstellung vollzogen, die auf weitere Kurszuwächse bis zur runden Marke von 0,90 GBP hoffen ließe. Erst in Form der letzten Verlaufshochs knapp oberhalb dieses Bereichs würden sich dann nämlich wieder ernsthafte Widerstände finden.



Die von den Analysten betrachteten technischen Indikatoren würden sich nach den jüngsten Zugewinnen konstruktiv zeigen und klare Kaufsignale aufweisen. Auf Wochenbasis habe der Stochastik-Oszillator zudem gerade seine Triggerlinie von unten durchstoßen und unterstütze damit das verbesserte technische Bild. Gefahren würden sich vor allem dann ergeben, wenn die Einheitswährung unter die Tiefs bei rund 0,83 GBP zurückfalle. In diesem Szenario wäre eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation komplettiert, die ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund zehn Pence bereithalte. Insgesamt würden aber die positiven Aspekte überwiegen, sodass Anleger durchaus Neuengagements im Euro in Erwägung ziehen könnten. (11.01.2017/ac/a/m)





