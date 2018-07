Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Austausch des Brexit-Ministers und des Außenministers reichte die britische Regierung am vergangenen Donnerstag einen Vorschlag für die weiteren Brexit-Verhandlungen bei der EU ein, so die Analysten der Nord LB.



Ein Soft Brexit scheine damit möglich zu werden. Zudem sollte auch die ohnehin erwartete Zinsanhebung der Bank of England am 2. August nochmals wahrscheinlicher geworden sein. Das Pfund pendle gegenüber dem Euro (ISIN: EU0009653088, WKN: 965308) weiter zwischen 0,88 und 0,89 GBP. (18.07.2018/ac/a/m)





